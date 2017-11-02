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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

11:58 م الأربعاء 01 نوفمبر 2017

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية اليوم الاربعاء بالعديد من الأحداث الهامة اولتي كان أهمها وصول الرئيس الروسي إلى طهران وحادث دهس في لندن، علاوة على قصف مدفعي للقوات النظامية على ريف دمشق.

 

1- بوتين يصل إلى طهران

 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران حيث يقوم بزيارة رسمية تركز على سوريا والبرنامج النووي الإيراني وتعزيز التعاون الاقتصادي بين وايران، بحسب لقطات عرضها التلفزيون الحكومي الإيراني.

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2- حادث دهس على رصيف بالعاصمة البريطانية

 

 

 حادث دهس على رصيف بالعاصمة البريطانية (أ ف ب)

تجاوزت سيارة أجرة أحد أرصفة المشاة في العاصمة البريطانية لندن، فأحدثت إصابة لشخصين.

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3- استقالة وزير الدفاع البريطاني بعد مزاعم حول تحرشه بصحفية

 

 

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الوزير الدفاع البريطاني مايكل فالون قد استقال عقب مزاعم تتعلق بسلوكيات في الماضي.

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4- طائرات اسرائيلية تستهدف معمل صناعات هندسية بمدينة حسياء جنوب حمص

 

 

مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف - 35"

قصفت طائرات إسرائيلية مدينة حسياء الصناعية جنوب مدينة حمص السورية.

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5- قوات النظام السوري تكثف قصفها على مواقع المعارضة في ريف دمشق

 

 

 قصف مدفعي للقوات الحكومية السورية (أ ف ب)

كثفت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها قصفها الجوي والمدفعي على مواقع مسلحي المعارضة في غوطة دمشق الغربية اليوم الاربعاء .

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مصراوي Masrawy

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