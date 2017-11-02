القيعي عن ترحيب محمود طاهر بمبادرة الخطيب: «هو ده الأهلي» (فيديو)

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أشاد عدلي القيعي، مدير التسويق والتعاقدات السابق بالنادي الأهلي، بترحيب المهندس محمود طاهر، رئيس القلعة الحمراء، بمبادرة النجم محمود الخطيب بشأن سفره المغرب لمؤازرة فريق الكرة أمام الوداد.

يحل الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي، يوم السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بأى نتيجة، أو التعادل بأكثر من هدف للفوز باللقب، بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأضاف «القيعي»، خلال تصريحات إذاعية، أنه سعيد للغاية بهذا المشهد الذي يؤكد مبادئ النادي الأحمر، معلقًا: «هو ده الأهلي، اللي بيدي المثل والقدوة دائمًا».