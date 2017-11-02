فتح الله: ذهبت لاتحاد الكرة لأخذ مستحقاتي من الزمالك.. فلم أجدها

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قال محمود فتح الله، لاعب النجمة اللبناني، إنه قرر العودة إلى القاهرة لمدة 24 ساعة لإنهاء إجراءات حصوله على مستحقاته المتأخرة، لدى الزمالك من اتحاد الكرة.

وأضاف «فتح الله»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء من برنامج «الحريف»، الذي يقدمه إبراهيم فايق على قناة dmc sports، أنه اتفق مع الجبلاية على تأجيل حصوله على مستحقاته منذ شهر، لكنه لم يتمكن من الحصول عليها، معلقًا، «أنا ليا فلوس وعايزها».

وتابع، أنه تلقى وعدًا من مسؤولي اتحاد الكرة بالحصول على نحو 35% من مستحقاته الشهر المقبل، على أن يحصل على بقية المبلغ كاملًا خلال أشهر قليلة، صبرت على فلوسي 4 سنين، مجاتش على شهر».