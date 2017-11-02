محمد شوقي: نادم على الاعتزال.. وهذه نصيحتي لـ«متعب» (فيديو)

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أكد محمد شوقي، لاعب النادي الأهلي السابق، والمدرب المساعد الحالي لفريق وادي دجلة، ندمه على اتخاذ قرار الاعتزال، مشيرًا إلى أنه يشعر حتى الآن بقدرته بدنيًا على اللعب رغم مرور عامين على اعتزاله.

وأضاف «شوقي»، خلال لقائه بحلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «المدرج»، الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة dmc sports، أنه اتخذ قرار الاعتزال بسبب تغير الظروف معه بعد عودته من الاحتراف في العراق، وفضل احترام تاريخه والاكتفاء بما حققه، لكنه اكتشف بعد فترة أن الجمهور في مصر سريع النسيان.

وفي السياق ذاته، نصح النجم الدولي السابق، عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي بالصبر والبقاء في ناديه وعدم التفكير في الرحيل.