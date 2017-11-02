أخبار عاجلة

اعتزل بسبب «فساد الوسط الفني».. 10 معلومات عن هادي خفاجة -
6 نساء يتهمن مخرج أفلام «Rush Hour» بالتحرش -
قابيل يلتقي بعثة صندوق النقد: لدينا خطة لتعزيز التنمية حتى 2020 -
الحكومة تسعى لإضافة مصروفات بأكثر من 100 مليار جنيه -
محافظ القليوبية يحظر تجميل الشوارع بسبب «خناقة نواب» -
صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى بداية التعاملات الصباحية -
ضبط 23 طن مكملات غذائية فاسدة بميناء شرق بورسعيد -
8 الصبح - مرفت الجسري ... تبكي وهي تحكي عن اللحظات الأخيرة في حياة " سيد حجاب " -
8 الصبح - مرفت الجسري ... لحظة وجود " سيد حجاب " في لجنة الخمسين والضغوطات التي تعرض لها -
8 الصبح - مرفت الجسري ... " سيد حجاب " كان بيحب يكتب للأطفال جداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

محمد شوقي: نادم على الاعتزال.. وهذه نصيحتي لـ«متعب» (فيديو)

Google+ Print
محمد شوقي: نادم على الاعتزال.. وهذه نصيحتي لـ«متعب» (فيديو) محمد شوقي: نادم على الاعتزال.. وهذه نصيحتي لـ«متعب» (فيديو)

التحرير

أكد محمد شوقي، لاعب النادي الأهلي السابق، والمدرب المساعد الحالي لفريق وادي دجلة، ندمه على اتخاذ قرار الاعتزال، مشيرًا إلى أنه يشعر حتى الآن بقدرته بدنيًا على اللعب رغم مرور عامين على اعتزاله.

وأضاف «شوقي»، خلال لقائه بحلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «المدرج»، الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة sports، أنه اتخذ قرار الاعتزال بسبب تغير الظروف معه بعد عودته من الاحتراف في العراق، وفضل احترام  تاريخه والاكتفاء بما حققه، لكنه اكتشف بعد فترة أن الجمهور في سريع النسيان.

وفي السياق ذاته، نصح النجم الدولي السابق، عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي بالصبر والبقاء في ناديه وعدم التفكير في الرحيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحكومة تسعى لإضافة مصروفات بأكثر من 100 مليار جنيه

الحكومة تسعى لإضافة مصروفات بأكثر من 100 مليار جنيه

سعر الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017 بالصاغة فى مصر

سعر الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017 بالصاغة فى مصر

8 الصبح - د. عادل العدوي ... 70% من المصريين لا يتجاوز عمرهم الـ 34 سنة

8 الصبح - د. عادل العدوي ... 70% من المصريين لا يتجاوز عمرهم الـ 34 سنة

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " علماء مصر ... جمال حمدان "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " علماء مصر ... جمال حمدان "