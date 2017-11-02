دوري الأبطال| توتنهام يحجز بطاقة التأهل على حساب ريال مدريد

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حقق فريق توتنهام فوزًا ساحقا أمام ضيفه ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بملعب ويمبلي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية الفريق الإنجليزي ديلي آلي "هدفين" وكريستيان إيريكسن هدف في الدقائق 27 و56 و65، بينما أحرز رونالدو هدف الملكي الوحيد في الدقيقة 80.

وافتتح ديلي ألي التسجيل في الدقيقة 27 عندما لعب كيران تريبيير كرة عرضية من الجهة اليمنى، قابلها ديلي آلي بقدمه في الشباك.

ومن كرة أخرى أنطلق ديلي آلي وسدد كرة قوية غيرت اتجاها وسكنت المرمى، وفي الدقيقة 65 أنطلق هاري كين بكرة ومررها إلى كريستيان إيريكسن ليسدد في الشباك من انفراد تام معلنا عن الهدف الثالث.

وقلص الفارق كرييستيانو رونالدو من انطلاقة لمارسيلو في الجهة اليسرى ليرسل كرة عرضية ليسدد رونالدو بقوة في الشباك مسجلاً الهدف الأول لريال مدريد

وبهذة النتييجة انتزع توتنهام صدارة المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، ليضمن التأهل إلى دور الـ16، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 7 نقاط، وخلفه بوروسيا دورتموند نقطتين وأبويل نيقوسيا برصيد نقطة يتيمة.



