دوري الأبطال| ليفربول يتصدر مجموعته بثلاثية في ماريبور.. وإشبيلية في الوصافة

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اكتسح فريق ليفربول الإنجليزي نظيره ماريبور السلوفيني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تقدم فريق ليفربول عن طريق المصري محمد صلاح في الدقيقة 49، ونجح إيمري كان في تعزيز تقدم الليفر بهدف ثاني في الدقيقة 64، قبل أن يختتم ستوريدج ثالث أهداف الريدز في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.



وشهدت المباراة، تسجيل محمد صلاح هدفًا عالميًا، في مرمى ماريبور، بعدما تلقى تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء، ليحولها بكعب القدم، إلى داخل شباك الضيوف.



وفي نفس المجموعة فاز إشبيلية الإسباني على ضيفه سبارتاك موسكو الروسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بإسبانيا.



تقدم إشبيلية عن طريق لينجليت كليمونت بعد مرور نصف ساعة على اللقاء، ونجح إيفير بانيجا، في تعزيز تقدم الفريق الإسباني في الدقيقة 59، قبل أن يقلص سبارتاك موسكو الفارق عن طريق زي لويس في الدقيقة 79 من عمر المباراة.



بهذا الفوز تصدر ليفربول المجموعة برصيد 8 نقاط، ويليه في الوصافة فريق إشبيلية برصيد 7 نقاط، بينما سبارتاك موسكو في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل ماريبور الترتيب بنقطة وحيدة.



ويتبقى جولتين فقط على انتهاء مرحلة المجموعات، حيث يقابل ليفربول نظيره إشبيلية في الجولة الخامسة، المقرر لها يوم 21 نوفمبر المقبل، بينما في اليوم نفسه يواجه سبارتاك موسكو نظيره ماريبور السلوفيني، في حين تختتم مباريات مباريات المجموعة بمواجهة ليفربول أمام سبارتاك، بينما إشبيلية سيقابل ماريبور.