السياح يضعون «سوق الجمال» ضمن برامج زيارة أسوان (صور)

التحرير

يعد سوق الجمال بدراو وسط محافظة أسوان، محط أنظار العديد من الأفواج السياحية الوافدة والزائرة إلى المحافظة.

ويحرص العديد من المرشدين السائحين على إلقاء الضوء لمرافقيهم من السائحين الأجانب عن واحدة من أشهر رحلات التجارة البينية بين مصر والسودان وهى رحلة الجمال الشهيرة التى كانت فى الماضى تستغرق 40 يومًا عبر درب الأربعين غرب البلاد حتى تصل إلى محطتها الرئيسية بمنطقة دراو أو الكرتينية القديمة كما كان يطلق عليها ومنها إلى أسواق إمبابة وبرقاش بالجيزة.

قال عوض هدل شيخ مشايخ قبيلة البشارية الشهيرة بأسوان، والتى تشتهر بتجارة الجمال، إن سوق الجمال بمنطقة دراو، رغم عدم وضعها ضمن خريطة البرامج السياحية، إلا أنه له خصوصية فريدة لدى العديد من الأفواج السياحية الزائرة إلى أسوان، والتى تمر على مدينة دراو، حيث يقصده السائحين الأجانب لالتقاط الصور التذكارية للجمال القادمة من السودان، فى ظل أن المرشدين السياحيين المرافقين لهم يصفون لهم هذه الرحلة بأنها من أشهر رحلات التجارة البينية بين مصر والسودان على مر العصور.

وأضاف هدل أنه مع تطور الحياة وإنشاء الطرق البرية بين البلدين، تغيرت تلك الأوضاع وأصبحت تجارة الجمال تفد عبر طريق منذ أرقين البرى جنوب شرق أسوان، أو عبر محازاة طرق البحر الأحمر عند منطقة الشلاتين تحديدًا، والتى يتم نقلها عبر السيارات إلى منطقة دراو.

وفي السياق نفسه، أوضح إبراهيم البرنس، أحد قيادات منطقة دراو، أن السائحين الأجانب يوفدون إلى سوق الجمال بدراو بداعٍ من الشغف والشوق للتعرف على كل ما هو جديد وغير مألوف، بالنسبة لهم كمجتمعات غريبة، كما أنهم يحرصون على التقاط الصور التذكارية للجمال الوافدة من السودان والمحملة عبر سيارات النقل والتى يتم وضعها فى الأماكن والباكيات المخصصة لها.

ولفت البرنس إلى أن السياح يشاهدون عملية البيع والشراء داخل السوق والتى دائما ما يلتقطونها بعدسات كاميراتهم، فضلًا عن أنهم يحرصون على الجلوس على المقاهى الشعبية ويتناولون الأطعمة المصرية المعروفة مثل «الفول والطعمية» كنوع من التعبير عن فرحتهم.

من جانبه، أكد أحمد على عبيد، مسؤول المركز الصحفى التابع للهيئة العامة للاستعلامات بأسوان، أنه رافق العديد من الوفود الإعلامية التابعة للعديد من المحطات العالمية لتصوير مشاهد من الحياة المصرية خاصة داخل سوق الجمال بدراو.

وذكر عبيد فى هذا الإطار، مرافقته لوفد تلفزيوني بريطاني برئاسة المخرج كريستوفر هاج ليدجر والذى زار أسوان على مدار 10 أيام لتصوير برنامج وثائقى عن مصر، كان من بين خريطته سوق الجمال بدراو، لإذاعته فى التليفزيون الرسمي الإنجليزى.

وأشار إلى أنه رافق كذلك التلفزيون الحكومي السويسري «SRF» برئاسة المنتج أحمد عبدالمحسن طاهر، المدرس بمعهد السينما بزيورخ، والمخرج باسكال هوفمان وذلك لإعداد فيلم تسجيلي عن الفنان التشكيلي العالمى والمثال نوت فيتال ذي السبعين عاما وعن المدن التي أثرت في أعماله داخل مصر من بينها أسوان، حيث حرص الوفد الإعلامى على تصوير مشاهد لسوق الجمال بدراو، ومن المتوقع إذاعة الفيلم التسجيلى خلال عام 2018.