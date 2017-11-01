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مفيد فوزي: بديل السيسي «مخيف» (فيديو)

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مفيد فوزي: بديل السيسي «مخيف» (فيديو) مفيد فوزي: بديل السيسي «مخيف» (فيديو)

التحرير

قال الإعلامي مفيد فوزي، اليوم الأربعاء، إن الشعب المصري لم يحزن بما فيه الكافية على شهداء حادث الواحات، معقبا: «كرة القدم بتشفط أحاسسنا، لدرجة أنني أقول في خاطري، هل الكرة اختراع سياسي لتزويد الأحزان؟».

 وأضاف فوزي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «أصبح كل ما يتعلق بكرة القدم أهم من زيارة الرئيس للنقيب محمد الحايس».

وذكر فوزي أن الشعب المصري لا يريد بدلًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن البديل بالنسبة له مخيفًا، موضحًا: «الشعب استحالة يقرب من القوى الظلامية مرة أخرى -في إشارة للإخوان- وهناك أشخاص يرفضون اعتبار الرئيس الحالي رئيس الضرورات».

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التحرير

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