جابر القرموطي يعثر على مسمار داخل «رغيف فينو» (فيديو)

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عرض الإعلامي جابر القرموطي، اليوم الأربعاء، كيس «عيش فينو» بأحد الأرغفة مسمارًا، اشترته سيدة من أحد المحلات التجارية بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت هبة عادل، صاحبة أرغفة العيش، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، إنها حررت محضر بالواقعة في قسم شرطة الشيخ زايد وستتابع التحقيقات في النيابة العامة وسيتهم المحل بالغش التجاري، مضيفة: «الناس اتصدمت لما شافت المسمار».

وتابعت أنها كانت تتمنى أن أحد مسئولي المكان يتواصل معها، مضيفة: «مدير المبيعات كان غاضب من نشري للواقعة على السوشيال ميديا.. وقالي فاكرة نفسك هتخدي مليون جنيه»، مؤكدة أنها ستستمر في القضية، ولا تبحث عن تعويض مادي.