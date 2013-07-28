قائد الجيش الثالث يقدم هدية تذكارية لمواطن بالسويس أطلق اسم "السيسي" على مولوده

كتب : محمد مقلد منذ 28 دقيقة

قدم اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث، مساء اليوم، هدية تذكارية للمواطن رزق محمد سعيد، أنجب مولودا جديد وأسماه "السيسي"، لعشقه للفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، فى حضور العميد عاهل العربى قائد قوات تأمين السويس.

يذكر أنه عندما كانت الأفراح والاحتفالات المؤيدة للجيش والشرطة ضد الإرهاب تسيطر على شوارع وميادين السويس، مساء الجمعة الماضى، استجابة لدعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، استقبلت مستشفى السراج المنير، التى تبعد خطوات عن ميدان الشهداء، أول مولود باسم "السيسى"، وأكد والده العامل بشركة "صافولا" بمنطقة عتاقة الصناعية، أنه أقدم على إطلاق اسم الفريق السيسى على طفله "فى هذا اليوم الذى أعاد فيه هذا الرجل العظيم مصر مرة أخرى لشعبها بعد تعرضها للاختطاف، وأعاد الثورة لطريقها الصحيح"، واعتبر رزق الفريق السيسى "بطلا شعبيا لمصر كلها".