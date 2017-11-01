الكشف عن تفاصيل تحرش داستين هوفمان بفتاة عمرها 17 عاما

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كشف موقع "hollywoodreporter" اليوم الأربعاء، عن تفاصيل تنشر لأول مرة بشأن واقعة تحرش متهم فيها نجم التمثيل الأمريكي داستين هوفمان ضد فتاة كانت تبلغ من العمر 17 عامًا منذ 32 سنة.

وذكرت الضحية التي تدعى آنا جراهام هنتر، أن الممثل البالغ من العمر 80 عامًا بدأ التحرش بها منذ اليوم الأول أثناء تصوير فيلم "Death of a Salesman- وفاة بائع" في عام 1985.

وقالت هنتر "طلب مني أولًا أن أدلك قدمه، ومن بعدها أمسك بمؤخرتي عدة مرات، وكان يتحدث عن الجنس أمامي دائمًا، لقد كان رجلًا قذرًا".

وأضافت " حين قمت بالاعتراض على سلوكه لأحد المسؤولين عن الفيلم، نصحني بالتضحية قليلًا ببعض قيمي حتى تسير عملية الإنتاج بنجاح".

وأشارت هنتر التي تبلغ من العمر 49 إلى أنها تدرك حاليًا ما فعله هوفمان معها، مؤكدة أن ما حدث من تحرش جنسي هو نمط الحياة الذي تعيشه النساء في هوليوود وفي كل مكان.

من جانبه رد هوفمان على مقال هنتر في موقع "hollywoodreporter"، مبديًا اعتذاره بشأن كل ما بدر منه تجاهها.

وقال هوفمان "لدي احترام كبير للنساء، وأشعر بالسوء من أي شيء كنت قد فعلته وضع هذه الفتاة في موقف غير مريح"، وأضاف " أنا أسف، تصرفاتي حينها لا تعكس من أنا".