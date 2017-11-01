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والد الحايس: ابني تعامل مع 14 إرهابيا بمفرده (فيديو)

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والد الحايس: ابني تعامل مع 14 إرهابيا بمفرده (فيديو) والد الحايس: ابني تعامل مع 14 إرهابيا بمفرده (فيديو)

التحرير

قال المهندس علاء الحايس، والد النقيب محمد الحايس، اليوم الأربعاء، إن شهادته في حق الرئيس عبد الفتاح مجروحة، مستطردًا: «هو رجل شريف محترم، وأب لكل المصريين».

وتابع الحايس خلال مداخلة هاتفية برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «الرئيس قال لابني لا تنسى أولادها، فبكى النقيب»، متابعًا: «محمد قال لي إنه لم يشعر بالوطنية إلا حينما أسر، واللي حكاه محمد ليا عن اللي عمله مع الإرهابيين يدل إنه فعلا ابن مصر».

وأضاف الحايس: «طول ما ورانا جيش وشرطة محترمين لازم ننام وأحنا مطمنين»، رافضًا عن الحديث عما جرى مع ابنه أثناء احتجازه خوفًا من أن يضر ذلك بأمن الدولة ولكنه اكتفى بقول: «محمد كان ليه ملحمة في معركة الواحات، فقد تعامل مع 14 إرهابيا بمفرده.. كان بطل، كان بيشتمهم وبيقل أدبه عليهم، وكان بيقول لكل واحد فيهم: (أنت مش راجل، لو راجل أضربني بالنار، لو راجل فك إيديا وأنا أعرف أتعامل معاكم)».

واصطحب رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي،  وزير الداخلية، صباح اليوم، لزيارة النقيب محمد الحايس في مستشفى الجلاء العسكري، بعد أن نفذت الأجهزة الأمنية، أمس الثلاثاء، عملية في الصحراء الغربية أسفرت عن قتل عدد كبير من العناصر الإرهابية وتحرير «الحايس»، وكما أعلنت القوات المسلحة عن ضربة جوية، اليوم، أسفرت عن مقتل باقي العناصر الإرهابية الهاربة من عملية تحرير الحايس.

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التحرير

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