«فتاة العربة»: «سيارة الرئيس اتخبطت.. وأتمنى لقاءه» (فيديو)

التحرير

«سيارة الرئيس اتخبطت».. تلك كانت إجابة «منى السيد» فتاة التروسيكل أو «الست منى» كما ناداها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى منحها سيارة على نفقته الخاصة تقديرا لعملها، وللتخفيف عنها، نظرا لعملها الشاق الذي تمارسه يوميا ويعتمد على "جر التروسيكل"، كما منحها شقة خاصة للإقامة بها.

التقت "التحرير" بمنى السيد بأحد شوارع منطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، وهى تجر التروسيكل، إذ عادت لعملها قبل لقاء الرئيس والذي كان سببا فى شهرتها، حيث حملت كراتين الحلويات وكراتين الشيبسى على التروسيكل، وسط حصار من كاميرات المارة الذين أشاروا لها خلال سيرها.

وعن سبب جرها لـ"التروسيكل" وتركها سيارة الرئيس، أجابت منى قائلة: "سيارة الرئيس اتخبطت.. وتعرضت لحادث وهى الآن فى الصيانة"، مضيفة أن أحد سائقى السيارات اصطدم بها من الجانب فى أثناء قيادة نجل شقيقها لها.

وأضافت «فتاة العربة» لـ"التحرير": «سيارة الرئيس معى وأعمل عليها وابن شقيقى يقوم بقيادتها، ولكن ذلك لم يمنعنى من العمل على التروسيكل»، مواصلة: «أنا هشتغل لآخر يوم فى عمرى».

وأشارت منى إلى أنها تقيم أيضا بالشقة التى منحها لها الرئيس السيسى أيضا، بشرق المدينة، وتقوم بالتنقل أحيانا بين تلك الشقة وشقة شقيقها بمنطقة الجمرك، لقربها من مقر عملها.

وأكدت «فتاة العربة» أنها ترجو أن تلتقى بالرئيس مرة أخرى، مشيرة إلى أنه على المستوى الإنسانى متواضع وكريم، وأردفت: «أدعو له ليلًا ونهارًا».

ولفت منى إلى أن الناس إدائما ينظرون إليها خلال عملها وقت وبعضهم يقومون بمصافحتها ويشعرونها بالفخر.

ووجهت «فتاة العربة» رسالة إلى المواطنين بالاستمرار في العمل الجاد للنهوض بالوطن، مطالبة الشباب بالسعى والعمل وعدم انتظار الوظائف أو الاتكال على الغير، مختتمة رسالتها قائلة: «ياريت كل شباب مصر ينزل يشتغل ويساعد بلده».

يذكر أن اللواء أكرم النشار مندوب «صندوق تحيا مصر» سلَم منى سيارتها الجديدة التى وعدها بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل خاص أقيم بقصر ثقافة الأنفوشي في الإسكندرية.