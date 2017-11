تعرف على مشوار الأهلي والزمالك في كأس مصر

التحرير

أجريت منذ قليل قرعة مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر بحضور عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ومندوبى الأندية المشاركة.

وتقرر إقامة المباريات خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل، على أن يتحمل الاتحاد مصاريف الملاعب، التى سيتم اختيارها طبقًا للملاعب المعتمدة، وكذلك مصاريف الحكام.



وجاءت القرعة كالآتى:



الأهلى vs تليفونات بنى سويف



النصر vs الداخلية



الأسيوطى vs الرجاء



الاتحاد vs ألعاب دمنهور



سموحة vs الأوليمبى



بتروجت vs البنك الأهلى



وادى دجلة vs كفر الشيخ



المصرى vs بنى عبيد



المقاصة vs المريخ



المقاولون vs الشمس



إنبى vs سى مصر



الإسماعيلى vs الشرقية



الجيش vs الجونة



الإنتاج vs بترول أسيوط



طنطا vs حرس الحدود



الزمالك vs المنيا



أكد رئيس لجنة المسابقات، أن مباريات دور الـ32 تبدأ يوم6 نوفمبر المقبل وحتى يوم 10 أو11 على ملاعب محايدة.