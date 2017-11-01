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تامر أمين: زيارة السيسي للحايس «ضربة معلم» (فيديو)

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تامر أمين: زيارة السيسي للحايس «ضربة معلم» (فيديو) تامر أمين: زيارة السيسي للحايس «ضربة معلم» (فيديو)

التحرير

أشاد الإعلامي تامر أمين، اليوم الأربعاء، بزيارة الرئيس عبد الفتاح ، للنقيب محمد الحايس بمستشفى الجلاء العسكري، حيث يخضع للعلاج بها بعد نجاح القوات المسلحة في تحريره من أيدى الإرهابيين، عقب حادث الواحات الإرهابي.

وقال أمين خلال برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «الرئيس قال للنقيب جملة واحدة بالنيابة عن الدولة كلها وهي ( مابتنساش ولادها).. وهنا لازم أشيد بذكاء وحس الرئيس الاجتماعي، فهذه الزيارة ضربة معلم فيها آلاف الرسائل، وهي زيارة إنسانية 100%».

ونفذت الأجهزة الأمنية، أمس الثلاثاء، عملية في الصحراء الغربية أسفرت عن قتل عدد كبير من العناصر الإرهابية وتحرير «الحايس»، وكما أعلنت القوات المسلحة عن ضربة جوية، اليوم، أسفرت عن مقتل باقس العناصر الإرهابية الهاربة من عملية تحرير الحايس.

  ولمزيد من المعلومات اقرأ  تفاصيل عملية «ثلاثاء الثأر» وتحرير النقيب «الحايس» 

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التحرير

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