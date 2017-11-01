ميليشيات ليبية تهدد بشن هجمات داخل مصر

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هدد محمد القنيدي، القيادي في ميليشيات "البنيان المرصوص" الليبية، بتنفيذ هجمات داخل الأراضي المصرية، قائلا: "لدينا القدرة على ذلك".

وذكر القنيدي، في لقاء تلفزيوني: "لا تجبرونا على القيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي المصرية، لدينا القدرة على ذلك".

ويأتي حديث القنيدي بعد يومين من ضربات جوية لطائرات مجهولة على مدينة درنة شرق ليبيا، أسفرت عن مقتل مدنيين، في عملية أدانتها وزارة الخارجية.

كما نفى الجيش الوطني الليبي أن تكون طائرات ليبية شنت الهجوم، قائلاً إن المنطقة شهدت "هجوماً إرهابياً".

يذكر أن حديث القنيدي جاء في حوار لقناة "التناصح" الليبية، وهي من ضمن المؤسسات الإعلامية التي وضعت على قائمة الإرهاب من قبل الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب "مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين".

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وكانت قيادات تابعة لميليشيات البنيان المرصوص زارت الدوحة قبل عدة أسابيع، والتقت بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.