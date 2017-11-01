الجندي: السيسى شايل هم كل مصري (فيديو)

التحرير

أشاد الشيخ خالد الجندي، اليوم الأربعاء، بجهود القوات المسلحة والداخلية في القضاء على العناصر الإرهابية التي نفذ هجوم الواحات الأخير، وتحرير النقيب محمد الحايس.

وعلق الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «دي أم سي» على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنقيب الحايس، قائلًا: «وعد ووفى، وكتر خيرك فيكفينا أنك شايل هم كل شخص في الدولة».

وتابع الجندى: «نجاة النقيب الحايس، يعتبر أكبر عزاء لأسر الشهداء، وده واحد كان فى وسطهم وربنا طول عمره ورجع بالسلامة».

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ونفذت الأجهزة الأمنية أمس عملية في الصحراء الغربية أسفرت عن قتل عدد كبير من العناصر الإرهابية وتحرير «الحايس».

ولمزيد من المعلومات اقرأ تفاصيل عملية «ثلاثاء الثأر» وتحرير النقيب «الحايس»