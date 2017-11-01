السيسي يبحث مع سلمان التعاون في مكافحة الإرهاب

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تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

تناول الاتصال، بحسب بيان رئاسة الجمهورية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن الاستمرار في التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، كما تم استعراض المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها تنسيق الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك من أجل التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه الأمة العربية في الوقت الراهن.

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كما تم التأكيد خلال الاتصال على خصوصية العلاقات المصرية السعودية وتميزها على مختلف المستويات في ضوء ما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوة وطيدة، وقد اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بينهما.