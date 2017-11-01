نيبوشا يتمسك ببقاء معروف يوسف في الزمالك

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قرر المونتنيجري نيبوشا، المدير الفني لفريق الزمالك، التمسك ببقاء معروف يوسف، لاعب خط وسط الفريق الأول، خلال الفترة المقبلة.

ويرى المدير الفني للفارس الأبيض، أن معروف لاعب تكتيكي مهم، ويرغب في الاستفادة منه، وخاصة في الشوط الثاني لبعض المباريات.



وأبدى معروف يوسف مؤخرًا رغبته في الرحيل خلال يناير المقبل، بسبب عدم مشاركته بصورة مستمرة مع الفريق، على عكس المواسم الثلاثة الماضية.

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وسجل معروف يوسف هدف الزمالك الثالث في مباراة دجلة، رغم مشاركته لبديل في الشوط الثاني.



وكان الزمالك قد سحق، نظيره وادي دجلة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة السابعة، ببطولة الدوري الممتاز.