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أحمد رفعت يطلب الرحيل من الزمالك

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أحمد رفعت يطلب الرحيل من الزمالك أحمد رفعت يطلب الرحيل من الزمالك

التحرير

طلب أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لنادي ، الرحيل رسميًا عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم بسبب عدم حصوله على فرصة المشاركة تحت قيادة نيبوشا.

ولم يظهر أحمد رفعت في أي مباراة رسمية مع الزمالك في الموسم الجاري، حيث اكتفى بالمشاركة في المباريات الودية فقط لا غير طوال الفترة الماضية، وهو ما تسبب في رغبته بالرحيل عن صفوف الأبيض.

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اصطدم رفعت بالمنتنيجري نيبوشا خلال الفترة الماضية بسبب الدفع باللاعب لـ15 دقيقة فقط في إحدي المباريات الودية.

واشتكى أحمد رفعت، من المعاملة السيئة التي يلقاها من المدير الفني، خلال جلسة جمعته بمرتضى منصور رئيس النادي، أكد خلالها أنه يقوم دائمًا بتأدية ما يُطلب منه، لكنه يفاجئ في كل مرة باستبعاده من المباريات.

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التحرير

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