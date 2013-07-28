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أبو زيد يلغي لائحة العامري ولكن ' الأزمة مستمرة '

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أبو زيد يلغي لائحة العامري ولكن ' الأزمة مستمرة ' أبو زيد يلغي لائحة العامري ولكن ' الأزمة مستمرة '

قرر طاهر أبو زيد وزير الدولة لشؤون الرياضة إلغاء لائحة قانون الرياضة الجديد الذي أعده العامري فاروق سابقه، وقرر العودة للائحة حسن صقر في 2008، ولكن العمل بما حدث عليها من تعديلات في 2011.

وكانت خلافات واسعة قد حدثت من جانب وزارة الرياضة من جهة، وأندية الأهلي والزمالك واللجنة الأوليمبية الدولية من جهة أخرى بسبب عدة بنود في لائحة العامري أبرزها بند الثماني سنوات، وتدخل الدولة في شؤون الأندية.

وعلم FilGoal.com أن أبرز قرارات أبو زيد، هي إلغاء لائحة العامري فاروق، والعودة للعمل بلائحة حسن صقر بما طرأ عليها من تعديلات في 2011.

وثالث القرارات هو إقامة الانتخابات للمجالس المنتهية فترتها الانتخابية، في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل.

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