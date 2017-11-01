أحدهم مثلي الجنس وآخر اغتصب 4 أطفال.. 6 فنانين قضت جرائمهم على مشوارهم

التحرير

يحرص كثير من الفنانين على إخفاء حياتهم الخاصة عن الإعلام، ليتمتعوا بأكبر قدر ممكن من الخصوصية، خاصة أن في كثير من الأحوال قد تؤثر تفاصيل حياتهم الخاصة على مشوارهم الفني، ومع ذلك لا يستطيع البعض الحفاظ على أسراره، التي قد تطيح بتاريخه الفني وتوقف تقدمه، وفي أحيان أخرى تكون كذلك جرائمهم هي السبب..

ونقدم فيما يلي عددًا من الفنانين، الذين تأثرت مسيرتهم الفنية بفضائحهم في الحياة الخاصة..

1- كيفن سبيسي

قبل أيام قليلة، اعترف الممثل الأمريكي كيفن سبيسي، بأنه مثلي جنسيًا، وذلك بعدما اتهمه الممثل الأمريكي "أنطوني راب" في مقابلة مع موقع "Buzzfeed"، بالتحرش به، بينما كان "راب" يبلغ من العمر 14 عامًا فقط، حيث كان ضيفًا بمنزل "سبيسي" في مانهاتن عام 1986، وبعد مغادرة الضيوف، فوجئ "راب" بالممثل الشهير يضعه على السرير، ويحاول التحرش به جنسيًا، فدفعه وغادر على الفور.

وتعرض "سبيسي" بعد اعترافه بمثليته الجنسية لهجوم لاذع، ليس بسبب الكشف عن ميوله الجنسية، إنما بسبب الاعتداء على طفل في الرابعة عشرة من عمره، وكان ذلك سببًا في إعلان شركة نتفليكس مؤخرًا، عن وقف مسلسل "سبيسي" الشهير "هاوس أوف كاردز" بعد موسمه السادس الوشيك.

2- هارفي وينشتاين

ضجة كبيرة أثارتها نجمة هوليوود أنجلينا جولي في وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، عقب اتهامها، هي والممثلة الأمريكية "جوينيث بالترو"، للمنتج "هارفي وينشتاين" بالتحرش الجنسي بكثير من النساء منذ ثلاثين عامًا، وبعدها تقدمت 50 امرأة أخرى بشهادتهن حول سلوكه الجنسي واعتدائه وتحرشه بهن، ورغم أن المنتج الشهير "وينشتاين" نفى تلك الاتهامات؛ فإن زوجته "جورجينا تشابمان"، البالغة من العمر 41 عامًا، هجرته، وقالت في تصريحات سابقة لمجلة "بيبول" الأمريكية: "قلبي يعتصر على جميع النساء اللواتي عانين من آلام هائلة بسبب هذه الأفعال التي لا تغتفر".

أما عن تأثير تلك الفضيحة على مشواره الفني، فقد صدر قرار من نقابة المنتجين الأمريكيين بإلغاء عضويته، وكذلك بدأت نقابة المخرجين الأمريكية اتخاذ إجراءات ضده قد تصل إلى الطرد منها أيضًا، إضافة إلى الفنانين الذين أعلنوا رفضهم العمل معه مرة أخرى.

3- ماكولي كولكن

رغم الشهرة الواسعة التي حققها الممثل الأمريكي "ماكولي كولكن"، بينما كان طفلًا، بشخصية "كيفين" في الجزأين الأول والثاني من فيلم "وحدي في المنزل"، فإنه لم يحظ بنفس الشهرة، بعدما أصبح في سن الشباب، وذلك بسبب جريمة ارتكبها بينما كان يبلغ من العمر 24 عامًا، ففي 17 سبتمبر عام 2004 بعدما ألقي القبض عليه في أوكلاهوما بتهمة حيازة الماريجوانا والمواد المخدرة، ومكث في السجن فترة قصيرة، ثم أطلق سراحه مقابل كفالة قدرها 4000 دولار أمريكي، لكن أدين في وقت سابق وصدر ضده ثلاثة أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ، ومن وقتها تضاءلت كثيرًا أدواره الفنية عكس التوقعات الأولى بنجاحه وشهرته.

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4- مارك سالينج

الممثل والمغني الأمريكي "مارك سالينج"، أحد أبطال المسلسل التليفزيوني الموسيقي Glee، وقع في قبضة الشرطة لأول مرة في ديسمبر عام 2015، حيث عثر على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به على الآلاف من الصور الإباحية للأطفال، وذلك بعدما وشى به أحد أصدقائه، موضحًا أن بحوزته صورًا لفتيات دون سن العاشرة في أوضاع جنسية، واعترف "سالينج" بارتكابه تلك الجريمة في سبتمبر الماضي، موضحًا أنه استخدم برمجيات خاصة لإخفاء هويته وتحميل المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، وكانت تلك الجريمة سببًا كافيًا في القضاء على مشواره الفني.

5- توبي ويليس

الممثل الأمريكي "توبي ويليس"، صاحب العرض الشهير The Willis Family، كان سببًا في تدمير عائلته بالكامل بعد القبض عليه بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، وذلك بعدما وجدت التحقيقات في أغسطس من العام الماضي أنه اعتدى جنسيًا على طفلة يتراوح عمرها ما بين 9 إلى 12 عامًا، وبعد القبض عليه اتضح أن عدد الأطفال الذين اغتصبهم أربعة، واعترف "ويليس" بجريمته وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا في قضيتين وأربعين عامًا إضافية في القضيتين الأخريين.

6- زائير بيج

قام الممثل الأمريكي "زائير بيج" بدور رجل عصابات في فيل Brooklyn's Finest، بينما كان يبلغ من العمر 24 عامًا فقط، ورغم أنه لم يحصل على أي تدريب تمثيلي، فإنه كان يملك الخبرة بفضل حياته الخاصة، حيث كان بالفعل عضوًا في عصابة قبل عمله بالفيلم.

وفي حين كان من المتوقع أن يحظى "بيج" بمستقبل فني باهر بعد مشاركته المتميزة في الفيلم، فإنه وبعد ثلاثة أشهر من تصوير مشاهده بالفيلم في عام 2008، ذهب مع صديق له إلى صالون لتصفيف الشعر، وأطلق أكثر من اثنتي عشرة طلقة على شخص ينتمي للعصابة يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، يدعى "ليثانيا جارسيا"، والذي قتله انتقامًا لمقتل صديقه في عام 2006، غير أن مصففا للشعر وشرطيًا متقاعدًا قتلا أيضًا، وحكم على "بيج" بالسجن مدى الحياة لمدة 25 عامًا.