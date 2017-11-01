بكري: القوات عثرت على محمد الحايس عبر هاتفه (فيديو)

التحرير

قال الإعلامي مصطفى بكري، اليوم الأربعاء، إن مصر مستهدفة من قبل الخارج، وهناك محاولات لإدخال العناصر الإرهابية إليها من خلال الصحراء الغربية.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «حديث المساء»، المذاع على قناة «إم بي سي» أن هشام العشماوي من أخطر اللإرهابية الهاربة، وكان المخطط الرئيسي لعمليات عرب شركس الغرهابية، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، وحادث الواحات البحرية الذي وقع مؤخرًا، ولم يتم تأكيد مقتله حتى الآن.

وتابع بكري: «تم تحديد المنطقة المحتجز بها النقيب محمد الحايس عن طريق هاتفه المتواجد معه، إذ تم إعادة تشغيله مرة أخرى بعد اختطافه».

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وذكر بكري أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يقفون ضد محاولات تسليح الجيش الليبي، وهو ما يهدد أمن الدولة الليبية، موضحًا أن استمرار تدهور الوضع الليبي يصب في مصلحة أعداء المنطقة العربية وممولي الإرهاب.

ونفذت الأجهزة الأمنية ، أمس الجمعة، عملية في الصحراء الغربية أسفرت عن قتل عدد كبير من العناصر الإرهابية وتحرير «الحايس».

ولمزيد من المعلومات اقرأ تفاصيل عملية «ثلاثاء الثأر» وتحرير النقيب «الحايس»