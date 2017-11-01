من سم النحل إلى ماء زمزم.. قصة أستاذ جامعي يعالج «العقم» بالوهم

التحرير

أعلن الدكتور علي فريد محمد علي، أستاذ أمراض النساء والتوليد المتفرغ بطب عين شمس عن اكتشاف "فريد"، بحسب وصفه، وهو علاج مرضى الإجهاض المتكرر، وتفتيت الأورام، بحقن الرحم بماء زمزم.

"فريد" أعد 4 أبحاث طبية عن تأخر الإنجاب وأمراد العقم، الأول كان عن ولادة طفل بعد استئصال ورم ليفي كبير من رحم الأم، والذي اعتبرته "لجنة تحكيم أبحاث طبية خارجية"، أنه أكبر "ورم ليفي" فى تاريخ الطب، وفق حديثه.

أما البحث الثاني، فتناول أول ولادة بعد 36 حالة إجهاض، بسبب حقن تجويف الرحم بماء زمزم، وفي البحث الثالث تم ادخال مصطلح ربط عنق الرحم المستعصى لمواجهة حالات الإجهاض، وقدم البحث الرابع طريقة جديدة لعلاج الإجهاض المتكرر بديلا عن عملية الربط من البطن، من خلال تحضير خلايا ذات طبيعة خاصة من دم الدورة الشهرية ومعالجتها وحقنها أسفل البطن.

فضيحة علمية

ومن جانبه هاجم الدكتور خالد منتصر، رئيس قسم الجلدية والتناسلية بهيئة قناة السويس، ما سماه بـ"التدليس العلمي والنصب والدجل في حقن الرحم بماء زمزم لعلاج الاجهاض المتكرر"، متابعًا: بالنسبة لماء زمزم هو رمز ديني لكن تحويله لشفاء من كل شيء خطر على الدين.

وتسائل منتصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عن أي المجلات والدوريات العلمية المنشورة بها تلك الأبحاث، ولجنة التحكيم التي تنشر مثل هذه الفضائح العلمية، قائلًا: "كفاية إعجاز الناس بتضحك على خيبتنا بره وفضايحنا العلمية الإعجازية المتفبركة بقيت بجلاجل، حرام عليكم الدين والعلم، الاتنين بتغتالوهم بهذا الكلام الذي تريدون به إعلاء شأن الدين وأنتم في الحقيقة تهينونه وتمسحون بقيمه العليا الأرض".

ثورة طبية

يقول "فريد" إن الأبحاث الطبية التي أجراها، تمت بجهد فردي منه، وتحمل تكلفتها كاملة دون أى مساعدة من أى جهة أو جامعة أو مؤسسة حكومية أو خاصة، وتم نشرها في مجلات أمريكية بارزة.

وأضاف فريد لـ "التحرير" أنه حصل على 4 جوائز دولية للعالم الرابع على التوالي منذ عام 2013 عن إجمالي 4 أبحاث طبية "التي ذكرناها سابقًا"، منوهًا بأنها حملت ثورة فى عالم طب النساء والتوليد، ولفت إلى أنه تم تكريمه من قبل "الجورنال الدولى للأبحاث العلمية والتكنولوجية"، والمجلة الدولية للبحوث العلمية والهندسية، إيجسر (IJSER) والتي صنفت الأبحاث الأربعة باعتبارها علمية ومبتكرة لأول مرة .

وهي ليست المرة الأولى التي يتم تكريمه من الخارج حسب حديثه، فقد حازت أبحاثه عام 2014 بجائزة أحسن بحث من المجلة الأمريكية للأبحاث الطبية، ومن مجلة سماها "حياة العلم الأمريكية"، لعلاج أمراض العقم.

(Zam Zam).. عنوان الورقة البحثية المكونة من 5 صفحات والتي أعدها الدكتور "فريد"، عن الحقن بماء زمزم وعلاج حالات الإجهاض المتكرر، والذي نشر في المجلة الدولية للبحوث العلمية والهندسية، بحسب تصريحه.

وعبر البحث الإلكتروني، توصلنا إلى وجود اثنين من المجلات تستخدم الاسم ذاته، الأولى باسم: المجلة الدولية للهندسة العلمية والبحث على الإنترنت (Ijser.in) والثانية تحمل اسم المجلة الدولية للبحوث العلمية والهندسية (Ijser.org)، وتلك الورقة البحثية غير منشورة عبر الموقعين.

وأكد باحثون في النشر الأكاديمي ومن جامعات ماكماستر في كندا وفينليواس في ليتوانيا بأنها مجلة وهمية وغير معتمدة دوليًا ومن المستحيل العثور على عامل تأثير جدير بالثقة لهذه المجلة.

العلاج بالسم

القصة لم تبدأ بـ"ماء زمزم"، فقد سبق وأعلن "فريد" علاجًا جديدًا لأورام الرحم والبطانة المهاجرة بسم النحل ودموع العين، ويعتمد هذا العلاج على استخدام منظار البطن والمنظار الرحمي لحقن سم النحل وصمغ النحل، وكذلك عن طريق الموجات فوق الصوتية المهبلية وعبر الحقن تحت الجلد بمادة الإبركس المستخدمة لأول مرة فى علاج تحفيز المبيض.

كما ابتكر طريقة جديدة في علاج أورام الرحم عبر استخدام الدموع فى علاج أمراض النساء والتوليد والعقم (الحقن المجهري، البطانة المهاجرة، تكيسات المبايض، الأورام الليفية) وأرجع ذلك إلى الطبيعة الفريدة للتركيب الكيماوئى والبيولوجى للدموع.

الوهم بالحمل

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أعداد هائلة من المرضى (زوجات برفقة أزواجهم) يترددون على عيادته بمصر الجديدة بصورة دورية البعض منهم يعاني من حالات العقم وتأخر الإنجاب، والبعض الأخر يعاني من حالات الإجهاض المتكرر، والجميع يعيش على أمل وهناك يتم تسجيل اسم الحالة في كشوفات المرضى الموزعة إلى 3 أصناف وذلك بعد سداد "فيزيتا" باهظة تتراوح ما بين 250 جنيهًا للكشف العادي إلى 400 جنيهًا للكشف "المستعجل" و550 جنيهًا للكشف الفوري ويتم الإنتظار لساعات طويلة قبل الدخول نتيجة كثرة الحالات المترددة عليه على مدار اليوم على أمل تحقيق حلم الأزواج والزوجات في الإنجاب.

سيدة ثلاثينية تدعى رضا عبد الجواد، من مركز العدوة بمحافظة المنيا متزوجه منذ أربع سنوات، وكانت حياتها تسير بصورة طبيعية حتى تأخرت في الإنجاب وراودتها عاطفة الأمومة، وكانت تجري اختبارات الحمل بصورة شهرية خلال العام الأول بسبب كثرة مطالبات الأهل وتساؤلاتهم المتكررة التي كانت تصيبها بالصدمة والإحباط.

بداية رحلة العذاب كانت حين دلّها أحد الأقارب على أستاذ جامعي شهير بمصر الجديدة يعالج أمراض العقم وتأخر الإنجاب في وقت قصير، وذهبت إليه مع زوجها في عيادته أمام ميدان هليوبليس في السادسة مساءً، ولكن الطبيب المختص تأخر لأكثر من 5 ساعات وأطلعته على كافة التحاليل الطبية التي قامت بها وعملية كي التكيسات ولم يقتنع بها وطلب منها 4 تحاليل هرمونات جديدة وكتب لها اسم المعمل (سمير شاكر) واتجهت بعد أيام إلى المعمل المحدد وأجرت التحاليل المطلوبة بعد سداد 550 جنيهًا وكتب لها كذلك على سونار ثلاثي الأبعاد في المعمل ذاته وثمنه 200 جنيهًا وكانت النتيجة "عندك تكيسات على المبايض".

هنا كتب لها روشتة علاج مدون بها عقار (Bee venum) الذي بحثت عنه في صيدليات عديدة بالقاهرة دون جدوى، ولم يكن متوفرًا إلا عند الطبيب ذاته، حيث أنه الوحيد الذي يقوم بتركيبه وحين سألت عنه أحد الصيادلة أخبرها باسمه الحقيقي "سم النحل" وأنه يوجد في المصل واللقاح (فاكسيرا) وحصلت عليه من هناك وهو عبارة عن إبر تحقن تحت الجلد يعطيها الطبيب للمريض بـ 120 جنيهًا وكتب لها علي 10 إبر .

بعد انتهاء الدورة، كتب لها عن دواء أخر (femera) الذي يستخدم في علاج أنواع معينة من سرطان الثدي، بجانب أدوية أخرى وحين سألته عن ثمنه أخبرها أنه بـ 550 جنيه وحصلت عليه وتناولت باقي الأدوية في الروشتة العلاجية وتابعت معه بالسونار ثم الإبر التفجيرية وفي الأسبوع الرابع أجريت تحليل "بروجسترون" ثم اليوم الـ 25 سونار ثم كانت المفاجأه حين أخبرها الدكتور فريد: "لو مجتلكيش الدورة لحد بكره الصبح، خدي إبرة برجنيل مثبت حمل واعملي التحليل بالليل"، وبالفعل لم تأتيها "الدورة"، وأخذت الحقنة، ثم أجرت تحليل حمل في المعمل الذي رشحه.

نتيجة المعمل ظهرت إيجابية، وهنا بكت السيدة الثلاثينية من فرط الفرحة والسعادة، وسجدت في الشارع شكرًا لله، وحين ذهبت إلى العيادة مرة ثانية، كتب "فريد" لها أدوية لـ"تثبيت الحمل".

"رضا" توجهت إلى معمل تحاليل أخر، وكانت النتيجة weak postive، يعني احتمال الحمل ضعيف، وبعد أيام بدأت تنزف، وظل "فريد" يكتب لها مثبتات، وأجرت تحليلًا رقميًا، وجاءت نتيجته (142)، ما يعني أنه لا يوجد حمل، رغم أنها كانت في الشهر الثاني من الحمل، كما أخبرها "فريد".

"فريد" طمأنها قائلًا: "ما تقلقيش الهرمون بعد كده هينط ويعلى"، إلا أن العكس ما حدث، فالنزيف استمر حتى طلب منها إجراء تحليل آخر، وكانت النتيجة (90)، ما قضى على أملها تمامًا.

رضا تابعت: "اكتشفت أن الدم الذي كنت أنزفه هو الخاص بالدورة الشهرية، والذي ظل محبوسا من كثرة المثبتات، بعدما صرفت في رحلة العلاج تلك أكثر من 55 ألف جنيه".

تدليس علمي

وكتب الدكتور حامد عبدالله حامد، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم بطب قصر العيني، جامعة القاهرة منشورًا عبر صفحته على "فيس بوك" تحت عنوان "خدعوك فقالوا.. الخدعة السادسة والاربعون عن إعجاز الوهم بدلا من إنجاز العلم في ماء زمزم لعلاج العقم" وجاء فيه أن ذلك الأستاذ الجامعي يدعي أنه حائز علي جائزة نوبل في الفسيولوجي ولم يحدد في أي عام حصل عليها في خصائص زمزم المجهولة.

كما ذكر أن أبحاث فريد "العلمية" عن حقن أرحام النساء بماء زمزم منشورة في المجلة الدولية للابحاث العالمية وهي دورية لا وجود لها في الأوساط العلمية من الأساس.

"عبد الله" كشف أن "فريد" استعرض بحثه "العلمي" المزعوم، في محاضرة عام 2008، كانت الأولى لتناول هذا البحث، والأخيرة أيضًا، ثم قرر بعد 11 عامًا أن ينشره، متسائلًا: " ما هي المواد الفعالة المتواجدة بماء زمزم، والتي تحقن داخل الرحم لعلاج الاجهاض المتكرر، الذي يرجع إلى عشرات الأسباب من الزوجة والزوج، فأي سبب يعالجه؟ وكيف تم تشخيصه؟ وكيف يضمن ثبات مكونات المياة؟ وكيف تنقل من السعودية؟ وكيف يتم تعقيمها قبل حقنها داخل الرحم؟ وهل أخذ الإقرار المكتوب من الحالة المرضية وزوجها أن تلك مجرد تجربة؟ أم ألغى العلم والطب واستخدم أمام المحكمين من كبار علماء العالم التعريف الشرعي المبني علي حديث الرسول عن أن ماء زمزم لما شرب له وهو مايكفي لاستبعاده نهائيًا من قوائم الأبحاث والعلماء".

واختتم: "لقد بدأ الدكتور الكبير ومازال منذ سنوات بعلاج آلاف الازواج والزوجات بوخز النحل واللسعات، فما أسفر ذلك عن بنين ولا بنات، والآن يحقن بماء زمزم أرحام الزوجات، وقبل أن يزايد أحد أذكرهم أن القرآن ذكر العسل ولم يذكر اللسعات، والأحاديث النبوية ذكرت أن الشرب فقط لماء زمزم به الخير والبركات".

الشطب من المهنة

ومن جانبه أعلن الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة آداب المهنة أن النقابة تنتظر أي من الحالات المتضررة من الطبيب الذي يعالج بماء زمزم حتى تتخذ ضده الإجراء القانوني المناسب.

كما أنه حال ثبوت ارتكابه مخالفات فإن لائحة الجزاءات تتراوح بين توجيه اللوم أو توقيع الغرامة أو الشطب المؤقت وتنتهى إلى الشطب النهائى من قوائم النقابة، وهو ما يعنى عدم أحقية الذين تم شطبهم فى ممارسة المهنة نهائيًا فى مصر، وتوقع أن تكون العقوبة مغلظة فى حالة ثبوت الإدانة.