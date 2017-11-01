ردًّا على طارق عامر.. هذه معوقات استثمار القطاع الخاص في مصر

التحرير

"لماذا يتأخر القطاع الخاص فى ضخ استثمارات فى البلاد؟"، هذا تساؤل طرحه طارق عامر محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر لمجلس الأعمال المصري الكندي، أمس الثلاثاء، قائلا: "إن الدولة ضخت أموالا ضخمة على البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق وكبار، بالإضافة إلى 7 مواني بالبحر الأحمر"، مشيرا إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص الحكومة فى رفع معدلات النمو وإحداث تنمية فى البلاد.

المناخ الحالي جاذب للاستثمارات

ويكفي أن نشير هنا إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أكدت أن حجم الاستثمارات الخاصة يمثل نحو 55% من الاستثمارات الكلية المستهدفة خلال العام المالى الجارى 2017-2018، بقيمة تبلغ نحو 358 مليار جنيه، وبمعدل نمو نحو 41% مقارنة بالعام المالى 2015- 2016 أى قبل قرار تعويم الجنيه المصرى، حيث سجل حجم استثمارات القطاع الخاص نحو 149 مليار جنيه.

وفقًا لتصريحات محافظ البنك المركزي، فإن المناخ الحالي يعد جاذبًا للاستثمار، بينما يتكاسل المستثمرون لضخ الاستثمارات بالقطاع الخاص، لكن الواقع يكشف وجود أزمات ليست بالقليلة تعد عائقًا أمام الاستثمار.

فحسب الدكتورة علياء المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا، فالاستثمارات بالقطاع الخاص لا تأتي إلا في مناخ تفاؤلي، وعزوفها هو دليل على عدم وجود هذا المناخ، وهذا لا يمنع وجود مؤشرات على تحسن الاستثمار فيما يخص القطاع الخاص، ولكنها استثمارات محدودة.

طارق عامر سبب الكساد الاقتصادي

"سياسته هي السبب في انهيار قيمة الجنيه، وهي السبب في وجود تخوف من الاستثمار"، تستكمل عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة حديثها لـ"التحرير"، مشيرة إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي، بأنه هو صاحب قرار التعويم، كما أنه هو من خلف كسادا اقتصاديا بمصر، والكساد الاقتصادي يعطي نتيجة طبيعية لعزوف الاستثمار.

"المهدي" توضح أن القوى الشرائية الكاسحة بمصر تعود إلى طبقة محدودي ومتوسطي الدخل، إلا أن قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، أضعف القدرة الشرائية للفئات سالفة الذكر أكثر من ذي قبل، فبالتالي انعكس على ضعف الطلب في الشراء والاستهلاك على المنتجات، لتكون النتيجة هى عدم وجود مغامرة من مستثمر لزيادة استثماراته في مصر، لا سيما أن المستثمر في القطاع الخاص عندما يقدم على الاستثمار يكون صوب عينه القوة الشرائية لفئات المجمتع، كون الاستهلاك المحلي هو هدفه الأول من استثماره.

زيادة ضريبة القيمة المضافة إلـى 14%

ولم تكن الضرائب غائبة عن سبب العزوف، وفقًا للمهدي، قائلة: "إن ضريبة القيمة المضافة التي تم إقرارها مؤخرًا ساعدت أكثر في العزوف عن الشراء"، هذا بخلاف الحديث الذي يتردد حاليا عن فرض ضرائب جديدة فيما يتعلق بالشركات والمستثمرين.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وسيسهم التحول لنظام القيمة المضافة في التوسع في إخضاع كل السلع والخدمات لضريبة المبيعات، ما عدا التي ينص القانون على إعفائها، وهناك 53 مجموعة معفاة من الضريبة وتشمل الأغذية والخدمات الصحية والتعليمية والمالية، وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة.

وحسب وزارة المالية، فالمستهدف من زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13% في سبتمبر من العام الماضي، إلى 14% في يوليو الماضي تزامنًا مع السنة المالية الجديدة لترفع الحصيلة المتوقعة بين 7 و8 مليارات جنيه.

وقدرت "المالية" إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة 2017/2018 بنحو 603.918 مليار جنيه مقابل 433.3 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي بارتفاع قدره 170.168 مليار جنيه بنسبة 39.4%.

وفي تفصيلها لحصيلة الضرائب المستهدفة، ذكرت الوزارة في بيانها المالي لموازنة العام المالي 2017/2018، أن الضرائب العامة تبلغ نحو 285.159 مليار جنيه مقابل 209.273 مليار جنيه بزيادة قدرها 75.8 مليار جنيه بنسبة 36.3%.

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أما الضرائب على القيمة المضافة بموازنة 2017/2018 فتبلغ نحو 252.779 مليار جنيه مقارنة مع 172.345 مليار جنيه العام الحالي بزيادة قدرها 80.434 مليار جنيه بنسبة 46.7%، مع زيادة السعر العام للضريبة من 13 إلى 14% بدءا من أول يوليو 2017.

عدم جود ثقة بالاقتصاد المصري للاستثمار

وفي السياق ذاته، قال الدكتور سعيد توفيق، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن السبب الرئيسي لعدم دخول القطاع الخاص للعمل والاستثمار في مصر بالصورة التي يرغب فيها محافظ البنك المركزي، هو عدم جود الثقة الكاملة بالاقتصاد المصري للاستثمار.

والقطاع الخاص لديه العديد من المشاريع متوقفة، فلماذا لا تبادر الحكومة بتشغيل مصانعها المتوقفة هي الأخرى من خلال إعادة هيكلة المصانع، لتكون بمثابة حافز تشجيع للقطاع الخاص للعمل.. يتساءل أستاذ التمويل بجامعة عين شمس.

4500 مصنع مغلق

هناك تضارب حول أعداد المصانع المتعثرة والتوقفة، حيث صدر بيان من الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين، يفيد أن عد المصانع المغلقة 4 آلاف و500 مصنع، وكان يعمل بها ما لا يقل عن 250 ألف عامل مصرى، فى حين أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أن المصانع المتعثرة تقدر بـ872 مصنعا فقط، طبقا لما أكده مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة، وأنه لم يتقدم لها سوى هذا العدد فقط.

وصرح المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، بأن عام 2017 سيكون العنوان الأبرز لـ"إغلاق ملف المصانع المتعثرة نهائيا"، والذى ظل عالقا لأكثر من 5 سنوات، بعدما تم تشكيل مجلس إدارة صندوق رأسمال مخاطر بقيمة 150 مليون جنيه، وسيتولى تمويل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، موضحًا أن "العدد الفعلى للمصانع المتعثرة هو 872 فقط، القابل لإعادة التشغيل 135 مصنعا منها 61 مصنعا تم تشغيلها بالفعل و74 مصنعا سيعمل عليها الصندوق".

وأفاد توفيق لـ"التحرير"، أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجينه، يعد من الأسباب التي لا يمكن إغفالها لعزوف القطاع الخاص، متوقعًا أن يهرول مستثمرو القطاع الخاص لإقامة المشروعات في مصر، حين يتم تقليص الفجوة بين سعر الدولار والجنيه، كونه سينعكس على انخفاض قيمة تكلفة المستورد، وكذلك تكلفة الإنتاج، حتى يكون المشتري قادرا على الإقبال على شراء المنتجات، وذلك بأن يوازي انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار تحسن في دخل الفرد وبالتالي تحسن قدرته الشرائية.

ضرائب صادمة وشروط تراخيص تعسفية

بدروه، قال الدكتور إبراهيم عبد الله، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إنه لا مبرر لتساؤل طارق عامر، فالمستثمر في حالة تغلبه على الظرف الاقتصادية والانتقال على الأرض لتنفيذ المشروعات، سيصطدم بسعر ضريبة صادمة، فضلًا عن شروط تراخيص تعسفية.

وأضاف عبد الله، أن المستثمر يجد عائقا لحمايته من إغراق السوق بالمنتجات الرخيصة والتي لا يقدر على منافستها، لا سيما المنتج الصيني الذي يغرق السوق المصرية، وفيما يخص قانون الاستثمار الموحد، فهو جيد من حيث اللائحة التنفيذية، والتي تم إصدارها الأسبوع الماضي، على حد قوله، ولكنه لم يشر لموعد تطبيق اللائحة، معربًا عن أن قانون الاستثمار الموحد، لن نجني ثماره قبل 6 أِشهر من تاريخ تفعيل اللائحة، لا سيما على المصانع الصغيرة والمتوسطة.