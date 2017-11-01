الجارالله بعد القضاء على إرهابيي الواحات: هذا هو مطلوب يا ريس سيسي

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

أشاد الكاتب أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، بجهود القوات المُسلّحة المصرية في دحر العناصر الإرهابية في مِنطقة الواحات، ثأرًا لشهداء الشرطة الذين سقطوا خلال مداهمة الوكر الإرهابي بطريق الواحات، يوم الجمعة الماضي. وأكّد أنه "إنجاز سريع للجزاء".

وكتب الجارالله، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، "هذا هو ما هو مطلوب يا ريس سيسي، قضاءكم على إرهابي الواحات هو إنجاز سريع للجزاء، شكرًا لأمنكم الذي بعث لهم بالطائرات وقضى عليهم".

وأضاف "أسرعتم الجزاء وهو المطلوب حتي لا يعيش أي إرهابي على أمل الحياة وهو يقتل الأبرياء.. لا يهمنا من أرسلهم، يهمنا أن نسرع الانتقام".

وأعلنت القوات المسلحة، أمس الثلاثاء، القضاء على عدد من العناصر الإرهابية التي قامت باستهداف قوات الشرطة على طريق الواحات، الذي وقع الجمعة قبل الماضي، وأسفر عن استشهاد 16 شرطيًا.

وقالت القوات المسلحة، في بيان رسمي، إن القوات الجوية هاجمت منطقة اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، وأسفرت الضربات عن تدمير ثلاث عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية.

فيما قالت مصادر أمنية، بوزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة، إن القوات المسلحة نجحت في إعادة النقيب محمد الحايس، معاون مباحث قسم ثان أكتوبر، المفقود منذ حادث الواحات الإرهابي. وأكدت المصادر أن القوات عثرت على الضابط المفقود مصابا بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

وأعلنت وزارة الداخلية، الجمعة الماضي، استشهاد 16 من رجال الشرطة وإصابة 13 آخرين خلال مداهمة الوكر الإرهابي بطريق الواحات بمحافظة الجيزة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر السبت الماضي، إن ذلك يأتي استكمالا لما سبق الإعلان عنه من جهود ملاحقة البؤر الإرهابية التى تسعى عناصرها لمحاولة النيل من الوطن وزعزعة الاستقرار، والمعلومات التى وردت لقطاع الأمن الوطنى حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المناطق بالعمق الصحراوى بالكيلو 135 بطريق أكتوبر الواحات، محافظة الجيزة مكانًا للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية، مستغلين فى ذلك الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوي وسهولة تحركهم خلالها.

وفى وقت لاحق، تم تمشيط المناطق المتاخمة لموقع الأحداث بمعرفة القوات المعاونة وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن مقتل وإصابة "15" منهم والذى تم إجلاء بعضهم من مكان الواقعة بمعرفة الهاربين منهم، ومازالت عمليات التمشيط والملاحقة مستمرة.