تواصل توافد المعارضين والمؤيدين للحكومة التونسية إلى ساحة” باردو”

تواصل توافد المعارضين للحكومة التونسية والمطالبين بإسقاطها وحل المجلس التأسيسي ، والمساندين لها والمطالبين باحترام الشرعية إلى ساحة ” باردو”.

وذكرت وكالة الانباء التونسية ” وات” مساء اليوم الأحد أن الجانبين رفعا الشعارات والشعارات المضادة، حيث ينادي معارضو الحكومة بإسقاطها وحل المجلس التأسيسي وكل الهياكل المنبثقة عنه، في حين يشدد المداعون عن الشرعية على ضرورة الإبقاء على شرعية المجلس والتمسك بالحكومة المؤقتة .

ونقلت الوكالة عن النائب بالمجلس التأسيسي إبراهيم القصاص قوله إن “النواب المنسحبين أكدوا خلال اجتماعهم اليوم ى ضرورة التمسك بمطالبهم المتمثلة في إسقاط الحكومة، وحل المجلس الوطني التأسيسي، مع رفضهم الدعوة التي وجهها لهم رئيس المجلس مصطفى بن جعفر مساء أمس لمراجعة قرار الانسحاب”.

وأوضح القصاص أن عدد النواب المنسحبين بلغ حتى الآن 62 نائبا..مشيرا إلى وجود مفاوضات مع 3 نواب آخرين قد يلتحقوا بمجموعة المنسحبين.