رئيس «تاون جاس» يوضح أسباب انفجار خط غاز بالمهندسين

التحرير

قال المهندس ياسر بهنس رئيس شركة تاون جاس لتوصيل الغاز الطبيعي، إن تسريب غاز بأحد العقارات بالمهندسين تسبب في انفجار خط غاز داخل أحد الأبنية السكنية، مما أدى إلى إصابة زوجة حارس العقار، وانهيار سقف الغرفة محل سكنهما، وإحداث أضرار بالطابق الأول.

ونفى رئيس الشركة فى تصريحات لـ"التحرير"، وجود وفيات أو إصابات بالغة، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بفريق صيانة من الشركة فور حدوث الواقعة لمعرفة أسباب الانفجار.

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يذكر أنه قد تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووقع الانفجار داخل غرفة حارس العقار بشارع أحمد عرابي، في منطقة المهندسين.