كسروا العربية.. ضرب نائب في جامعة الفيوم لصفعه موظفة أمن (صور)

التحرير

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا تظهر سيارة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سنورس، منجود الهواري، محطمة بعد ما أمطرها طلاب وأفراد أمن بالحجارة.

والرواية، بحسب النشطاء، أن النائب صفع إحدى العاملات بأمن الجامعة، والتي دخلت في مشادة مع ابنته في وقت سابق من اليوم، ما أثار غضب المتواجدين، الذين بدورهم تشاجروا معه، واعتدوا عليه بالضرب، كما حطموا سيارته.

وتعود بداية الواقعة إلى حدوث مشادة بين ابنة النائب، التي حاولت دخول الجامعة بدون كارنيه، وعاملة بالأمن، حيث قالت نجلة النائب:"أنا بنت عضو مجلس النواب إنتي مش عارفة أنا مين وبنت مين"، إلا أن العاملة صممت على عدم دخولها، فاتصلت الفتاة بوالدها، الذي حضر في حالة غضب، ثم صفع العاملة على وجهها.