10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

مصراوي Masrawy

كتبت- فاطمة خالد:

قبل أن تقبل على زيارة إحدى المعالم السياحية العالمية، التي أعجبتك من مجرد رؤيتها في إحدى الصور، شاهد بعض الصور التي ربما تغير نظرتك عن تلك المعالم، حسب موقع "برايت سايد" الأمريكي الترفيهي، وتلك الأماكن هي:

1- الشواطىء في جزيرة "جوا".

2- ديزني لاند، في باريس.

3- هوليوود، في "لوس انجليس" بأمريكا.

4- سيشني (حمام حراري)، في بودابست.

5- تمثال المسيح الفادي، في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.

6- أهرامات الجيزة، في مصر.

7- البيت الأبيض، في "واشنطون" العاصمة بأمريكا.

8- شواطىء جمهورية الدومينيك.

9- ترولتونغا، في النرويج.

10- شاطئ كوباكابانا، في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.