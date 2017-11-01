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10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

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مصراوي Masrawy

10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

03:58 م الأربعاء 01 نوفمبر 2017

كتبت- فاطمة خالد:

قبل أن تقبل على زيارة إحدى المعالم السياحية العالمية، التي أعجبتك من مجرد رؤيتها في إحدى الصور، شاهد بعض الصور التي ربما تغير نظرتك عن تلك المعالم، حسب موقع "برايت سايد" الأمريكي الترفيهي، وتلك الأماكن هي:

1- الشواطىء في جزيرة "جوا".

10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

2- ديزني لاند، في باريس.

10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

3- هوليوود، في "لوس انجليس" بأمريكا.

10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

4- سيشني (حمام حراري)، في بودابست.

10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

5- تمثال المسيح الفادي، في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.

10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

6- أهرامات الجيزة، في .

10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

7- البيت الأبيض، في "واشنطون" العاصمة بأمريكا.

10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

8- شواطىء جمهورية الدومينيك.

10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

9- ترولتونغا، في النرويج.

10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

10- شاطئ كوباكابانا، في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.

10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

 

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مصراوي Masrawy

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