مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات"

مصراوي Masrawy

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شكر مجلس مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء عصام رصاص موقع "مصراوي"، على رصد ظاهرة انتشار زواج القاصرات، بإحدى قرى المركز.

وأكد مجلس المدينة في بيان على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، استمراره في محاربة هذه الظاهرة، تحت قيادة نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون الأسرة والسكان نسرين النحاس، من خلال عقد ورش عمل وندوات بمدارس قرى المركز، تحت رعاية اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ.