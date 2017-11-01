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البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات

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البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات

التحرير

اغلقت مؤشرات البورصة خلال ختام تعاملات جلسات اليوم، الأربعاء، على تراجع جماعى للمؤشرات، مدفوعًا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقى لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو2.7 مليار جنيه، ليصل الى 782.2 مليار جنيه، فى مقابل 784.9 مليار جنيه خلال تعاملات امس الثلاثاء.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى ايجى اكس30 نحو0.45%، ليسجل14345.43 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ايجى اكس70 بنسبة نحو0.04% ليسجل نحو786.18 نقطة، كما تراجع مؤشر البورصة الاوسع نطاقا ايجى اكس100 بنسبة نحو0.20% ليسجل نحو1774.69 نقطة.

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واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافى شراء 932.5 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع بصافى بيع 176.9 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع ايضا بصافي بيع 316.9 مليون جنيه، فى حين اتجهت تعاملات المؤسسات والأفراد للبيع.


 

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التحرير

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