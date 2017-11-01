جدل بـ«اقتصادية النواب» بسبب الفوائد في الفاتورة بـ«حماية المستهلك»

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وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عمرو غلاب، على المادة ٣٠ بمشروع قانون حماية المستهلك.

وشهد اجتماع اللجنة بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، جدلا موسعا حول المادة ٣٠ التي تنص على أن «يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل بيانات السعر الإجمالي للبيع، وثمن البيع نقدا، والعائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، والمبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما، إن وجد، والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق».

واعترض النائب فخري طايل، أمين سر اللجنة الاقتصادية، على نص المادة، موضحا أن ذلك النص قد يتعرض للرفض من جانب المستهلك والبائع أيضا، خاصة وأن العقلية المصرية وسيكولوجية المواطن المصري ترفض فكرة الفائدة على المشتريات باعتبارها «حراما»، وبالتالي يرفض المستهلك إبراز تفاصيل الفوائد في الفاتورة.

وأكد عاطف يعقوب أهمية تلك المادة، لافتا إلى أن وجوبية الفاتورة تضمن حماية كل من المستهلك والدولة، كما أن السعر شامل ضمانا لحقوق المستهلك، مؤكدا ضرورة إنشاء نظام جديد.

وأضاف أن الفاتورة هي وثيقة تأمين للمستهلك، وتضمن حق الدولة أيضا، ولا بد أن تتضمن السعر الشامل وتكون وجوبية، موضحا أن هذه المادة أحد الرواسخ لحماية المستهلك والدولة.

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وعقب فخرى طايل بأنه ليس لديه اعتراض على وجود فاتورة، ولكن اعتراضه على بيان التقسيط والفوائد بها.

وتدخل عمرو غلاب رئيس اللجنة، ليوضح الأمر، والمقصود من ملاحظة النائب فخري طايل، موجها سؤال لرئيس حماية المستهلك، ماذا سيكون الوضع في حالات المرابحة؟

وأشار النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، إلى أن التجار يتلاعبون حاليا في شكل وبيانات الفاتورة حتى لا تظهر بها المرابحة، من خلال صياغة السعر الشامل متضمنا الفوائد، وكتابة أنه سيتم خصم جزء منها حال السداد خلال فترة زمنية محددة، في محاولة للابتعاد عن فكرة الفوائد.

وتدخل النائب سيد عبد العال، عضو اللجنة، لينهي حالة الجدل باقتراحه بأن يتم الموافقة على المادة كما هي، وأن يترك أمر الحلال والحرام للمواطن ليقدره كيفما يشاء.