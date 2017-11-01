أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - لقاء مع هشام التهامى رئيس اتحاد الريشة الطائرة -
السفيرة عزيزة - المخرج/ عاطف شكري " الرجل ينجذب للخيانة أسرع من المرأة " -
ملاعب ONsport - فعاليات مارثون Alex runners -
السفيرة عزيزة - أحمد كرارة - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب -
السفيرة عزيزة - محمد نجاتي - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
السفيرة عزيزة - المؤلف / أسامة فهمي - يوضح كيف جاءته فكرة فيلم " الفندق " -
الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه -
10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات -
مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الحكومة تقترض 122 مليار جنيه من البنوك خلال شهر واحد لسد عجز الموازنة

Google+ Print
الحكومة تقترض 122 مليار جنيه من البنوك خلال شهر واحد لسد عجز الموازنة الحكومة تقترض 122 مليار جنيه من البنوك خلال شهر واحد لسد عجز الموازنة

التحرير

تعتزم وزارة المالية على مدى نوفمبر الجارى، طرح أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 122 مليار دولار، وذلك من إجمالى 389.25 مليار جنيه مستهدفة خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2017-2018، بهدف تدبير الفجوة التمويلية للموازنة من خلال الاقتراض من البنوك.

ووفقا للجدول الزمنى لأطروحات وزارة المالية، فمن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 112.5 مليار جنيه على مدار نوفمبر الجارى، وذلك من إجمالى 357.5 مليار جنيه مستهدفة خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2017-2018.
ومن المقرر توزيع تلك العطاءات عبر أجلى 91 و182 يوما بقيمة 6.5 مليار جنيه لكل منهما، بالإضافة لأجلى 273 و364 يوما بـ6.75 مليار جنيه لكل منهما.
كما تعتزم المالية طرح سندات خزانة لاستحقاقات (3،5،7،10) سنوات بقيمة 10.5 مليار جنيه من إجمالى 31.75 مليار مستهدفة على مدار الـ3 أشهر الحالية.
ومن المقرر توزيع تلك السندات على استحقاق 3 سنوات بـ3 مليارات جنيه، واستحقاق 5 سنوات بـ2.5 مليار جنيه، أما استحقاقا 7 و10 سنوات فتبلغ قيمة طرح كل منهما 2 مليار جنيه.

شاهد أيضا

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.


 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحكومة تقترض 122 مليار جنيه من البنوك خلال شهر واحد لسد عجز الموازنة

الحكومة تقترض 122 مليار جنيه من البنوك خلال شهر واحد لسد عجز الموازنة

أزمة بين الحكومة والبرلمان في «المنظمات النقابية».. والسبب «التزامات دولية»

أزمة بين الحكومة والبرلمان في «المنظمات النقابية».. والسبب «التزامات دولية»

برلمانية: الحكومة تعوق حل مشاكل القمامة ونستوردها بـ6 مليارات جنيه

برلمانية: الحكومة تعوق حل مشاكل القمامة ونستوردها بـ6 مليارات جنيه

الأخبار - الحكومة تبحث في اجتماعها الأسبوعي قانوني البناء الموحد والتأمينات الاجتماعية

الأخبار - الحكومة تبحث في اجتماعها الأسبوعي قانوني البناء الموحد والتأمينات الاجتماعية