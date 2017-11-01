«ده إحنا بنتشعبط في رضا ربنا».. فنانون احتفلوا بـ«الهالوين»

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في ليلة 31 أكتوبر من كل عام، يحتفل الناس حول العالم بعيد "الهالوين"، وذلك بارتداء ملابس لشخصيات أسطورية ودرامية شريرة، وتقام الحفلات التي يتنافس فيها الحاضرون بارتداء الملابس الأكثر رعبا، وهو تقليد متعارف عليه أكثر في دول الغرب، لكن يحتفل به جمهور الوطن العربي على سبيل الدعابة أحيانا، وبإقامة الحفلات أحيانا، أو بنشر الصور لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأزياء شخصيات الرعب.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" صور وأشكال احتفالات الفنانين وأسرهم بعيد "الهالوين".

احتفل عدد من الفنانين بعيد "الهالوين" بنشر صورهم مع عدد من الأصدقاء والأقارب عبر حساباتهم بموقع "إنستجرام"، ومنهم الفنانة "أروى جودة" التي نشرت صورتها مع صديقاتها وعلقت: "الحرامية مع كات وومان".

أما المطربة اللبنانية "نانسي عجرم"، فقد نشرت صورة لطفلتيها، فظهرت إحداهما على شكل "طفلة فرعونية شريرة"، والأخرى ارتدت "السارى الهندى"، وكتبت الفنانة: "Happy Halloween"، وسط إشادة كبيرة وإعجاب بالطفلتين من متابعيهم.

النجمة مايا دياب نشرت مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" من حفل "الهالوين" وخلال الفيديو قدمت مايا وصلة رقص على أنغام أغانيها، وسط تصفيق وتفاعل من الحضور، وظهرت بزي خاص يتناسب مع العيد، لكنها سرعان ما قامت بحذفه بعدما أثار سخرية البعض.

وتفاعلت الفنانة الكوميدية شيماء سيف مع "الهالوين" بنشر فيديو لها عبر حسابها على "إنستجرام" سخرت فيه من طريقة تنكر البعض وقالت: "البت تبقى شبه العفريت وتقول لها إيه ده إنتي وحشة كده ليه تقول لك أصلي باحتفل بالهالوين هالوين مين ده إحنا بنتشعبط في رضا ربنا إنتي أصلًا قردة إحنا ناقصين".

أما الفنانة إيمي سالم فقد احتفلت بالهالوين في وقت مبكر، وذلك بنشر صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" ظهرت فيها متنكرة في زي خاص ووضع مكياج مرعب، وعلقت قائلة "ابتديت الهالوين بدري شوية".

ونشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي عبر حسابها على موقع Instagram، فيديو وصورا لابنها رام وهو يحتفل بـ"الهالوين"، ويرتدي قبعة باللون البرتقالي وبنطالا مموّها، وتي شيرت أبيض، وعقبت وكتبت: "هالوين مخيف".

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وحرصت الفنانة إنجي وجدان على مشاركة محبيها بصورة نشرتها على حساب "إنستجرام" لابنها إسماعيل وهو يرتدي ملابس شخصية كارتونية احتفالا بالهالوين.

ومن ضمن المحتفلين بالهالوين أيضا، كانت ابنة الممثلة "دنيا المصري"، والتي ارتدت زي وحش مخيف باللون الأسود، واستعانت بالرسم على وجهها لتظهر أكثر رعبا.

بينما نشرت ابنة الفنانة علا غانم صورة من احتفالها بالهالوين، ويبدو أنها احتفلت به خارج مصر مع صديقتها وارتدت "هوت شوت" باللون الأسود ووضعت شرائط باللون الأخضر في شعرها.

في حين نشر الفنان عمر الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، صورة له مع أصدقائه أثناء احتفاله بالهالوين، وظهر عمر يرتدي جاكيت بدون قميص تحته مع قبعة ونظارة كبيرة.

أما الممثل محمد ثروت فقد استعان أيضا بتأثيرات الهاتف على صورته، التي نشرها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكذلك احتفلت المحامية الحقوقية أمل كلوني، زوجة النجم العالمى جورج كلونى، بعيد الهالوين بحفل خاص مع عدد من أبرز الفنانين وعارضات الأزياء بلندن، حيث اختارت أن تظهر بإطلالة مستوحاة من السبعينيات.