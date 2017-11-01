أزمة بين الحكومة والبرلمان في «المنظمات النقابية».. والسبب «التزامات دولية»

التحرير

شهدت مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى، فى قانون المنظمات النقابية جدلا واسعا بشأن موعد إجراء انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية عقب الانتهاء من القانون.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، حيث رأت الحكومة أن تتم انتخابات مجالس الإدارات خلال 90 يوما من إقرار اللائحة التنفيذية وهذا التزام حكومى سيتم الانتهاء منه بحسب القانون.

من جانبه اعترض النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب على تصور الحكومة، مؤكدا أن مدة 90 يوما ليست ملائمة ﻹجراء الانتخابات، خاصة أن ظروف مصر لن تسمح بإجراء أى انتخابات أخرى فى ظل العمل على إجراء انتخابات الرئاسة، ومن ثم الدولة لن تكون مشغولى إلا بها.

وأضاف شعبان أنه بالإضافة لظروف البلد مدة تقنين أوضاع المنظمات ستحتاج إلى الوقت الكثير، وبالتالى لا بد من 6 أشهر لإجراء الانتخابات من إعداد اللائحة التنفيذية.

شاهد أيضا

واتفقت معه النائبة جميلة عثمان، مؤكدة ضرورة السماح بفترة 6 أشهر لإجراء انتخابات مجالس الإدارات للمنظمات، لأن 90 يوما ليست كافية.

وتدخل مرة أخرى سعد حسنى، ممثل الحكومة بالتأكيد على أن موقف الحكومة ثابت و90 يوما مناسبة لإجراء الانتخابات ولسنا فى حاجة للست أشهر، مشيرًا إلى أن الالتزامات الدولية تفرض علينا سرعة الإنجاز.

وأكد حسنى أن تقنين الأوضاع ليس فى حاجة لوقت كثير أيضا، و90 يوما ستكفى بعد الانتهاء من اللائحة.

من جانبه رفض النائب خالد شعبان، مبدأ الحكومة وطرح الأمر للتصويت، إلا أن الحكومة تدخلت بالحديث، على أن تصدر اللائحة خلال 3 أشهر وإجراء الانتخابات خلال 90 يوما بعد انتهاء اللائحة.