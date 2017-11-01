الأطعمة الحارة والمتبلة تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

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أفادت دراسة طبية حديثة بأن الأشخاص الذين يعتادون تناول الأطعمة الحارة والمحملة بالتوابل قد ينخفض لديهم مستوى ضغط الدم المرتفع، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووجدت دارسة تجريبية، أجراها الباحث " تشيمينج تشو" من جامعة "بكين": "أن كمية ضئيلة من الفلفل الحار الغنى بمركب (الكابوسين)، وهو مركب كيميائي يعطى للفلفل مذاقه الحار ورائحته النفاذة، تساعد في تقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية" .

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كانت الدراسة قد أجريت على 606 من البالغين الصينيين وحددوا تفضيلاتهم للنكهة الحارة والمالحة، ثم ربطوا تلك التفضيلات بضغط الدم.. ووجد الباحثون أنه بالمقارنة مع أولئك الذين تناولوا القليل من الأطعمة الحارة أو المحملة بالتوابل، انخفض متوسط ضغط الدم المرتفع لديهم بقيمة 5 مم زئبقي، في مقابل 8 مم زئبقي للأشخاص الذين انتظموا في تناول الفلفل الحار.

