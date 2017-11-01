«مجلس الوزراء» ينفي فساد أمصال ولقاحات الحمى القلاعية

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أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد على العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن فساد أمصال ولقاحات الحمى القلاعية.

وأفاد "المركز" في تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن أمصال ولقاحات الحمى القلاعية تمت معايرتها والتأكد منها في المعامل التابعة للوزارة، وقد أثبتت نتائج التحاليل فعاليتها وسلامتها وصلاحيتها.

وأضافت الوزارة أنه في إطار حرصها الشديد على الاهتمام بالثروة الحيوانية في مصر وحمايتها، فإنها تستهدف زيادة معدلات التحصين بنسبة 80% بدلا من 60% من إجمالي المستهدف ضمن المرحلة الأولى من أعمال التحصين بمختلف المحافظات، حيث تستهدف الوزارة تحصين ثلاثة ملايين رأس ماشية.

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وتابعت أنه لأول مرة، ستتم مراقبة سلسلة تداول اللقاحات للتأكد من فعالياتها، خلال جميع المراحل من الإنتاج، حتى وصولها إلى مربي الماشية، مشددة على أنه سيتم سحب عينات من الحيوانات التي تم تحصينها وفحصها من خلال معامل معهد بحوث صحة الحيوان للتأكد من مدى كفاءة عملية التحصين.

وأشارت الوزارة إلى أن التعاون بين الدولة والمربين هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الدولة من حماية الثروة الحيوانية، موضحة أنه فور تحديد مواعيد وأماكن بدء التحصين بالقرى سيتم الإعلان عنها بالمساجد والكنائس ومراكز الشباب علما بأن التحصينات تتم من منزل لمنزل.