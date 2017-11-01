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برلمانية: الحكومة تعوق حل مشاكل القمامة ونستوردها بـ6 مليارات جنيه

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برلمانية: الحكومة تعوق حل مشاكل القمامة ونستوردها بـ6 مليارات جنيه برلمانية: الحكومة تعوق حل مشاكل القمامة ونستوردها بـ6 مليارات جنيه

التحرير

قالت الدكتورة فراج، عضو مجلس النواب: إن "حكومة المهندس شريف إسماعيل تعوق حل مشكلة القمامة ولا ترغب في التعاون للقضاء على المشكلة".

وأشارت "فراج" خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، إلى أن القمامة في كنز لا يُفنى، ولكننا لا نُحسن استغلالها، وينتج عنها تلوث في التربة وتدهور الصحة، موضحة أن نسبة التلوث في القاهرة وصلت إلى 100 ضعف أي مكان آخر".

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واستكملت: "هناك إعاقة واضحة لعمل مصانع تدوير القمامة تسببت في استيراد النفايات"، لافتا إلى أن الدولة تستورد قمامة من الخارج بـ 6 مليارات جنيه خلال الـ 6 أشهر، وذلك سبب إهدار ما نملكه من قمامة بالدفن أو الاشتعال.

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التحرير

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