حفيد سعد زغلول: جدي لم يكن مدمنًا وتوقف عن القمار بعد خسارة 120 جنيها

التحرير

قال محمد نجيب زغلول، حفيد الزعيم سعد زغلول، إن جده، كان يشرب الخمر ولكنه لم يصل لدرجة الإدمان كما يردد البعض، ولم يلعب القمار في حياته سوى مرتين فقط، وخسر 120 جنيهًا ولم يلعبه بعد ذلك.

وكشف محمد زغلول لـ"التحرير"، أن حالة الإحباط السياسي التي أصابته وفشل المفاوضات مع الإنجليز، كانت السبب الرئيسي وراء ذلك، مستنكرًا استغلال البعض لهذه النقطة لتشويه صورة وتاريخ الزعيم سعد زغلول، قائلا: "كان عند جدي الجرأة الكافية لانتقاد نفسه ومحاسبتها على الأخطاء وظهر ذلك في مذكراته".

وأضاف حفيد سعد زغلول، أن جده كان دقيقًا في كل شيء، حتى أنه كان يقوم بالتدقيق في مصاريف منزله، مؤكدًا أنه كان شديد العناية بأبنائه مما يدل على أنه رجل مسئول وليس سكير أو عربيد كما يصوره البعض.

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يذكر أن الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث، قال أمس الثلاثاء، في أحد البرامج التلفزيونية، إن قائد ثورة 19 سعد زغلول، اعترف في مذكراته أن الخمر والقمار قد تمكنا منه لدرجة أنه أدمنهما.

وأضاف الدسوقي، خلال لقائه التلفزيوني "سعد زغلول لم يكن يكتب هذه المذكرات بغرض النشر، لأنه لو كان يكتبها لهذا الغرض ما قام بتعرية شخصيته فيها، وسجل اعترافات على نفسه".