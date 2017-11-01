أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - لقاء مع هشام التهامى رئيس اتحاد الريشة الطائرة -
السفيرة عزيزة - المخرج/ عاطف شكري " الرجل ينجذب للخيانة أسرع من المرأة " -
ملاعب ONsport - فعاليات مارثون Alex runners -
السفيرة عزيزة - أحمد كرارة - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب -
السفيرة عزيزة - محمد نجاتي - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
السفيرة عزيزة - المؤلف / أسامة فهمي - يوضح كيف جاءته فكرة فيلم " الفندق " -
الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه -
10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات -
مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

حفيد سعد زغلول: جدي لم يكن مدمنًا وتوقف عن القمار بعد خسارة 120 جنيها

Google+ Print
حفيد سعد زغلول: جدي لم يكن مدمنًا وتوقف عن القمار بعد خسارة 120 جنيها حفيد سعد زغلول: جدي لم يكن مدمنًا وتوقف عن القمار بعد خسارة 120 جنيها

التحرير

قال محمد نجيب زغلول، حفيد الزعيم سعد زغلول، إن جده، كان يشرب الخمر ولكنه لم يصل لدرجة الإدمان كما يردد البعض، ولم يلعب القمار في حياته سوى مرتين فقط، وخسر 120 جنيهًا ولم يلعبه بعد ذلك.

وكشف محمد زغلول لـ"التحرير"، أن حالة الإحباط السياسي التي أصابته وفشل المفاوضات مع الإنجليز، كانت السبب الرئيسي وراء ذلك، مستنكرًا استغلال البعض لهذه النقطة لتشويه صورة وتاريخ الزعيم سعد زغلول، قائلا: "كان عند جدي الجرأة الكافية لانتقاد نفسه ومحاسبتها على الأخطاء وظهر ذلك في مذكراته".

وأضاف حفيد سعد زغلول، أن جده كان دقيقًا في كل شيء، حتى أنه كان يقوم بالتدقيق في مصاريف منزله، مؤكدًا أنه كان شديد العناية بأبنائه مما يدل على أنه رجل مسئول وليس سكير أو عربيد كما يصوره البعض.

شاهد أيضا

يذكر أن الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث، قال أمس الثلاثاء، في أحد البرامج التلفزيونية، إن قائد ثورة 19 سعد زغلول، اعترف في مذكراته أن الخمر والقمار قد تمكنا منه لدرجة أنه أدمنهما.

وأضاف الدسوقي، خلال لقائه التلفزيوني "سعد زغلول لم يكن يكتب هذه المذكرات بغرض النشر، لأنه لو كان يكتبها لهذا الغرض ما قام بتعرية شخصيته فيها، وسجل اعترافات على نفسه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات

البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات

جدل بـ«اقتصادية النواب» بسبب الفوائد في الفاتورة بـ«حماية المستهلك»

جدل بـ«اقتصادية النواب» بسبب الفوائد في الفاتورة بـ«حماية المستهلك»

السيسي للطائفة الإنجيلية: حريصون على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة

السيسي للطائفة الإنجيلية: حريصون على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة

الحكومة تقترض 122 مليار جنيه من البنوك خلال شهر واحد لسد عجز الموازنة

الحكومة تقترض 122 مليار جنيه من البنوك خلال شهر واحد لسد عجز الموازنة