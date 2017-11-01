قدم جزءا من «كبده» لـ«جوبز» وأعلن مثليته الجنسية.. 30 معلومة عن «تيم كوك»

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قد تكون سمعت يومًا عن "تيم كوك"، خاصة إذا كنت من مستخدمي "آيفون"، حيث يشغل "كوك" منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" الأمريكية، عملاقة صناعة الهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس"، وتولى "كوك" هذا المنصب منذ 24 أغسطس عام 2011، ليصبح الرئيس التنفيذي السابع في تاريخ الشركة.

ونشر موقع BOOMSbeat الأمريكي مجموعة من المعلومات المثيرة عن "كوك"، نستعرض أبرزها فيما يلي..

1- ولد في 1 نوفمبر عام 1960 بولاية ألاباما الأمريكية، وكان والده عاملًا ببناء وصيانة السفن، بينما كانت والدته تعمل في صيدلية.

2- نادرًا ما يتحدث عن حياته الشخصية ويميل إلى العزلة، وفي عام 2014 صرح بأنه يريد أن يحظى بمستوى كبير من الخصوصية.

3- حصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية من جامعة أوبورن عام 1982، وعمل بعدها لمدة 12 عامًا بشركة IBM.

4- في عام 2012، أدرجته قائمة "تايم" السنوية الأمريكية، ضمن أكثر 100 شخص تأثيرًا في العالم.

5- في أكتوبر عام 2014، أصبح عضوًا بأكاديمية ألاباما للشرف، ويقال إنه أعلى تكريم تمنحه ولاية ألاباما لمواطنيها.

6- هو أول رئيس تنفيذي يعترف علنًا بأنه مثلي الجنس.

7- قبل عمله بشركة "أبل"، شغل منصب مدير التشغيل بشركة Intelligent Electronics، وعمل كذلك بشركة Compaq لمدة ستة أشهر.

8- يقال إنه كرئيس تنفيذي لشركة أبل، يبدأ بإرسال جدول اليوم التالي لموظفيه عبر البريد الإلكتروني في الساعة 4:30 صباحًا.

9- في عام 1996، تم بشكل خاطئ تشخيص مرضه بالتصلب المتعدد، ورغم عدم صحة ذلك، فإنه صرح بأن هذا التشخيص الخاطئ جعله يرى العالم من منظور مختلف، ومن وقتها أصبح يشارك في جمع التبرعات الخيرية لهذا المرض.

10- صرح سابقًا بأن استراتيجية قيادته تركز على الأشخاص والخطة والتنفيذ، موضحًا أنه إذا صحت هذه العناصر؛ فإن العالم سيصبح مكانا عظيما.

11- في عام 1998، انضم إلى "أبل" كنائب الرئيس الأول للعمليات العالمية، وقيل إنه أغلق المصانع والمستودعات، وتعاقد مع المصنعين بدلا من ذلك، مما أسهم في تخفيض التكاليف.

12- يتمتع بلياقة بدنية عالية، حيث يفضل ركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة والذهاب إلى مراكز اللياقة البدنية.

13- يعمل في مجلس إدارة مؤسسة كرة القدم الوطنية وكذلك شركة نايك.

14- في أوائل مارس عام 2016 تبرع لـ"زوي لوفغرين"، ممثل الحزب الديمقراطي في الحملة الانتخابية بكاليفورنيا.

15- حول انضمامه إلى أبل، قال في خطاب سابق بجامعة أوبورن، إنه قرر العمل لأبل وترك كومباك، على عكس نصائح الجميع له، بعد خمس دقائق فقط من اجتماعه الأول بستيف جوبز، الرئيس التنفيذي الراحل للشركة الأمريكية.

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16- يجتمع بموظفي شركته يوم الأحد، حيث يعد الفريق بأكمله جدول الأسبوع المقبل.

17- في عام 2015، كشف عن خططه في التبرع بكامل قيمة أسهمه في شركة "أبل"، والتي تبلغ 120 مليون دولار أمريكي، للجمعيات الخيرية.

18- في دورة الانتخابات لعام 2015، قام "كوك" بجمع التبرعات لدعم السيناتور "روب بورتمان".

19- شهدت تبرعات "أبل" لمختلف الجمعيات الخيرية زيادة كبيرة تحت قيادة كوك.

20- تبرع لأول انتخابات للرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" في دورة الانتخابات لعام 2008-2009.

21- كان يتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبل منذ عام 2009 أثناء غياب "جوبز" بسبب مرضه، إلى أن تولى المنصب بشكل رسمي في عام 2011.

22- في 30 أكتوبر عام 2014 كشف عن مثليته الجنسية في افتتاحية مجلة "بلومبرج بيزنس".

23- في عام 2014 وصفته صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية بأنه "رجل العام"، باعتباره الأكثر تأثيرًا في تلك السنة.

24- في محاولة منه للمساعدة في تطوير أنشطة الطاقة المتجددة في أبل، عين بالشركة "ليزا جاكسون"، التي كانت تشغل منصب الرئيس السابق لوكالة حماية البيئة في عام 2013.

25- ادعى أنه عندما تم تشخيص مرض "ستيف جوبز" بسرطان البنكرياس، قدم له جزءًا من كبده، ولكن "جوبز" لم يوافق، قائلًا: "لن أسمح لك بأن تفعل ذلك أبدًا".

26- في عام 2016 ندد بمطالب الحكومة الأمريكية للتحايل على ميزات الأمن في هواتف "آيفون"، مشيرًا إلى أن تلك المطالب تشكل خرقًا لخصوصية عملائه.

27- تبرع إلى "باتريك ليهي"، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي في عام 2015، لموقفه من إصلاحات المراقبة، كما تبرع للسيناتور "تشاك شومر"، لموقفه من تسعير الكتاب الإلكتروني eBook.

28- تعاون مع "بول ريان"، رئيس مجلس النواب الأمريكي، في يونيو عام 2016 لجمع التبرعات، وقيل إنه يهدف إلى "المساعدة على انتخاب جمهوريين آخرين في مجلس النواب".

29- في عام 2015، أطلقت عليه مجلة "فورتشن" لقب "أكبر زعيم في العالم".

30- تقدر ثروته بنحو 785 مليون دولار أمريكي.