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تفاصيل زيارة السفير الإسرائيلي لمعبد «إلياهو هانبي» بالإسكندرية (صور)

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تفاصيل زيارة السفير الإسرائيلي لمعبد «إلياهو هانبي» بالإسكندرية (صور) تفاصيل زيارة السفير الإسرائيلي لمعبد «إلياهو هانبي» بالإسكندرية (صور)

التحرير

قام دافيد جوفرين، السفير الإسرائيلي في القاهرة، بجولة غير معلنة أمس الثلاثاء، رافقه فيها طاقم من السفارة، تفقد خلالها المعبد اليهودي "إلياهو هانبي"، ومكتب الطائفة اليهودية بالإسكندرية.

وخلال جولته بالمعبد، استمع "جوفرين" لشرح من مهندسي وزارة الآثار المصرية عن أعمال الترميمات التي تجريها الوزارة بالمعبد اليهودي والذى يعود تاريخ إنشاؤه للقرن التاسع عشر.

وأعرب السفير الإسرائيلي عن شكره وتقديره للحكومة المصرية ووزارة الآثار على الجهود التي بذلتها من أجل ترميم الكنيس - معبد "إلياهو هانبي"، والحفاظ على الأماكن التاريخية اليهودية.

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جدير بالذكر أن السفير الإسرائيلى وصل إلى الإسكندرية قادمًا من محافظة البحيرة بعد زيارة قام بها لمقام ما يعرف بالحاخام يعقوب أبو حصيرة بدمنهور، وهي المرة الأولى منذ 2011 التي يقوم فيها سفير إسرائيلي بزيارة هذا المكان.

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والتقى السفير الإسرائيلي خلال زيارته للإسكندرية بعدد من أعضاء الديانة اليهودية بينهم رئيس الطائفة اليهودية يوسف بن غاؤن.

يشار إلى أن معبد "إلياهو هانبى" يعد من أقدم وأشهر معابد اليهود في الإسكندرية، وتم بناؤه عام 1354، وتعرض للقصف من الحملة الفرنسية على وأعيد بناؤه مرة أخرى عام 1850 بتوجيه ومساهمة من أسرة محمد على باشا.

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وبدأت وزارة الآثار المصرية، أعمال ترميم المعبد بتكلفة 100 مليون جنيه، الشهر الماضي، ومن المقرر أن تنتهي أعمال الترميم في أبريل المقبل.

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التحرير

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