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مجلس الوزراء ينفي اختفاء وسائل تنظيم الأسرة من الوحدات الصحية

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مجلس الوزراء ينفي اختفاء وسائل تنظيم الأسرة من الوحدات الصحية مجلس الوزراء ينفي اختفاء وسائل تنظيم الأسرة من الوحدات الصحية

التحرير

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد على العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن اختفاء وسائل تنظيم الأسرة من ‏الوحدات الصحية.

وأفاد "المركز" في تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، أنه رغم نفيه هذه الشائعة في تقريرين سابقين، لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة ‏أخرى خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجددًا ‏مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا. 

وأكدت الوزارة توافر مخزون وأرصدة كافية لجميع وسائل تنظيم الأسرة المختلفة سواء على المستوى المركزي أو بمخازن المديريات على مستوى المحافظات.

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وأوضحت أنه على المستوى المركزي، فإن مخازن الشركة المصرية لتجارة الأدوية يتوافر بها أرصدة من وسائل تنظيم الأسرة تكفي من 5 إلى 6 شهور بالنسبة لبعض الوسائل ويصل إلى 12 شهر لوسائل أخرى، أما بالنسبة لوسائل تنظيم الأسرة ‏على مستوى المحافظات والإدارات الصحية، فتتوافر أرصدة تكفي من 2 إلى 3 أشهر في المتوسط.

وتابعت الوزارة أنه في إطار حرصها على توفير كافة وسائل تنظيم الأسرة بجميع منافذها، فقد تم طرح مناقصة لتوريد مليون حقنة مركبة والمناقصة في مرحلة الفض المالي، بالإضافة إلى قيام الوزارة بطرح مناقصة لتوريد 50 ألف علبة أقراص موضعية والمناقصة في مرحلة التقرير الفني، فضلا عن قيام الوزارة بطرح مناقصة لتوريد 160 ألف كبسولة تحت الجلد ووصلت لمرحلة الفض المالي، وجاري تسريع ‏إجراءات صدور أمر التوريد لسرعة توريد الكبسولات وكذلك تم البدء في إجراءات طرح مناقصة لشراء مليوني ‏لولب وكذلك تم صدور أمر إسناد لتوريد مليون حقنة أحادية وكذلك مليون شريط حبوب أحادية.

وأشارت إلى أنه تمت زيادة الدعم المالي المخصص لوسائل تنظيم الأسرة إلى 250 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد بعد أن كان يبلغ 130 مليون جنيه، مؤكدة أن تدعم وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 92%.

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التحرير

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