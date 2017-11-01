ضبط أدوية منتهية الصلاحية داخل مخازن القوافل الطبية بالقليوبية

التحرير

كشفت لجنة من النيابة الإدارية، وجود أدوية منتهية الصلاحية داخل مخازن علاج القوافل الطبية بمديرية الصحة بالقليوبية.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لجرد ومراجعة مخازن الأدوية الخاصة بالقوافل العلاجية حفاظا على صحة المواطنين.

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من جانبه، قال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المسئولين عن القوافل والتفتيش الصيدلي خاطبوا شركات الأدوية بوجود أنواع قاربت على انتهاء الصلاحية منذ فترة، لكن الشركات لم تحضر لاستلامها.

وأضاف الطباخ في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، أنه لا يمكن لأي شخص التصرف في الأدوية بإعدامها وإلا يتحمل مسئوليتها، خاصة وأنها أدوية تورد مباشرة من الوزارة لصالح القوافل فقط، لكن يتم إخطار الجهات بتواريخ صلاحيتها وتتحمل الشركات مسئولية عدم حضورها لاستلام المرتجعات.