النيابة تعاين طريق النصر للتحقيق في أحداث المنصة

استعرض النائب العام نتائج التحقيقات التى أجرتها نيابة شرق القاهرة الكلية و التى أشارت على نحو مبدئى إلى قيام مجموعة من متظاهرى رابعة العدوية بالتحرك نحو كوبرى اكتوبر بطريق النصر رغبة منهم فى اعتلاء الكوبرى و قطعه و التجمهر فوقه ، فتصدت لهم قوات التأمين للحيلولة دون ذلك فاشتبكوا مع القوات الأمر الذى أثار حفيظة الأهالى و تضامنوا مع قوات الشرطة فى التصدى لهم فقام المتظاهرون بالتجمهر فى طريق النصر و قطعه و تعطيل المواصلات و بناء أسوار من حجارة انتزعوها من رصيف الطريق و وضعوا به المتاريس و حاولوا إشعال حريق بقاعة المؤتمرات بما أدى لاحتراق الحديقة الملحقة بها و واصلوا إتلاف الممتلكات العامة و الخاصة .

> و قد أسفرت الاشتباكات عن سقوط ضحايا بين صفوف قوات الشرطة و المتجمهرين .

> و قد كشفت التحقيقات الأولية عن أن قوات الشرطة تمكنت من ضبط ثلاثة و سبعين متهماً و العديد من الأسلحة النارية و البيضاء و الذخائر التى تخلى عنها مرتكبوا الواقعة بمسرح الأحداث .

> وثبت من سجلات المستشفيات التى تم نقل المصابين إليها أن العدد الفعلى للمتواجدين بها 222 مصاباً ، انتهت النيابة العامة من سماع أقوال سبعة و ثمانين مصاباً بينما تعذر سؤال ثمانية و ستين مصاباً لاستمرار اجراءات علاجهم و تبين أن ستة و ستين مصاباً غادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم و قررت النيابة العامة استدعاءهم لسماع أقوالهم .

> وطلبت النيابة العامة من الطب الشرعى تحديد سبب وفاة القتلى و وصف الاصابات المشاهدة بالجثامين وصفاً دقيقاً و بيان كيفية و تاريخ حدوثها و الأدوات التى استخدمت فى إحداثها .

> وأجرت النيابة العامة فجر اليوم معاينة للموقع الذى شهد الأحداث بطريق النصر أسفرت عن ضبط ما يلى :

> 1) أربعة أجسام معدنية يُشتبه فى كونها عبوات غاز .

> 2) جسم بلاستيكى يحوى زجاج يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص .

> 3) فارغ عيار نارى .

> , لم تتمكن النيابة العامة من استكمال المعاينة بسبب محاولة المتجمهرين معاودة التعدى على أهالى المنطقة المحيطة بالأحداث .

> , استطلعت النيابة العامة حالة المساكن المحيطة و المتاخمة لمسرح الأحداث للتوصل إلى شهود رؤية للواقعة لطلبهم و سؤالهم عن معلوماتهم للمساعدة فى كشف الحقيقة .

> , بدأت النيابة العامة بالفعل فى استجواب المتهمين و مواجهتهم بالجرائم المنسوبة إليهم فى حضور المدافعين عنهم .