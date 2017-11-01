كمال عامر: السيسي لا يحتاج إلى حملات شعبية لدعمه

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قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر، ومكانته لدى المصريين وفى قلوبهم، تجعل الجميع يثقون بأن الشعب بكامله يدعمه بكل تقدير فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع أن تبدأ إجراءاتها فى شهر فبراير المقبل.

وأضاف عامر، فى تصريحات صحفيه له اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يحتاج إلى حملات انتخابية لدعمه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا سيما أن الشعب كله يدرك جيدا الإنجازات التى حققها لمصر، علاوة على نجاحه فى إعادة مصر لمكانتها الإقليمية والعالمية.

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وتابع: «إذا كنا نطلب من الشعب أمرا، فليكن حثه على المشاركة الفاعلة فى الانتخابات الرئاسية، ليدلي برأيه فيها لمن يراه مستحقا لهذا المنصب الرفيع».

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لمناقشة قضية سد النهضة، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والنائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب السيد فليفل رئيس لجنة الشؤون الإفريقية، لا سيما فى ضوء زيارة وزراء المياه المصرى والسودانى والإثيوبى لموقع سد النهضة خلال أكتوبر الماضى.