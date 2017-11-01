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وزيرة الهجرة: مصر تمتلك ثروة بشرية عظيمة من العقول

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وزيرة الهجرة: مصر تمتلك ثروة بشرية عظيمة من العقول وزيرة الهجرة: مصر تمتلك ثروة بشرية عظيمة من العقول

التحرير

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة ‏الدولة ‏للهجرة وشئون المصريين بالخارج: إن " تمتلك ثروة بشرية عظيمة من العقول والطاقات والخبرات الفكرية والإبداعية فى الداخل والخارج". 

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم في تصريح اليوم الأربعاء، أنه تم جمع نحو 400 ألف دولار تبرعات من المصريين المقيمين بالخارج لصالح مستشفى سرطان الأطفال، وكان لدى المصريين النازع الوطني في المشاركة لدعم تلك المستشفى، موضحة أن مصر تحارب فى جبهتين جبهة الإرهاب وجبهة التنمية.

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وأوضحت أن نجاح حملات التبرعات من المصريين فى الخارج يحسب لجميع من شاركن فى الاعداد لها حيث شارك في الإعداد للحملة والترويج لأهدافها عدد من المكرمين بمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء ‏المربوطة"، أبرزهن ليلى بنس، ‏المخطط المالي بالولايات ‏المتحدة والموجودة في قائمة أنجح ٥٠ اقتصاديا في قائمة فوربس العالمية وزوجها رجل الأعمال الامريكي كولينز بنس‎، وإسراء نوار، مدير التطوير ‏بجامعة ‏شابمان الأكاديمية التي نجحت في التأثير على الحضور وزيادة التبرعات بعرض مميز لقصة مستشفيات أبو الريش وقدمت نموذجا للتعاون والصداقة التي تجمع قيادتي المستشفي الياباني والمنيرة، حيث بلغت حصيلة التبرعات والتي تجاوزت بعد تغطية تكاليف الحدث ٣٠٠ ألف دولار أمريكي، اَي ما يعادل ٥ ملايين جنيه مصري، تذهب لشراء الأجهزة الطبية التي حددتها لجنة مستشفيات أبو الريش.

وأشادت وزيرة الهجرة، بجهود رجال الجيش والشرطة وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح في تنفيذ عملية القصاص من الإرهابيين فى عملية الكيلو 135 طريق الواحات وتحرير ضابط الشرطة البطل النقيب محمد الحايس من أيدي العناصر الإرهابية. 

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التحرير

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