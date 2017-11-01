قطع مياه الشرب عن 9 مناطق بالإسكندرية لمدة 48 ساعة

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أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، قطع مياه الشرب، عن ملعب ستاد برج العرب ومطار برج العرب، بالإضافة إلى 7 مناطق بغرب المدينة، اعتبارًا من الثالثة من عصر بعد غدٍ الجمعة ولمدة 48 ساعة على أن تعود صباح الأحد المقبل.

وطالبت "المحافظة" في بيان لها، أهالى غرب والمؤسسات والهيئات بتوخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة بتخزين كميات من المياه لإعانتهم على المعيشة خلال فترة قطع المياه، لافتة إلى أن قطع المياه سيشهد 9 مناطق هى: "مطار برج العرب، استاد برج العرب، والفنادق بطريق الاستاد، السفن آب، كينج مريوط، الهوارية، نجع أبو دومة، المنطقة الحرة، الكابلات، بحرى طريق المطاعم".

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وأكد البيان أن شركة مياه الشرب ستقوم بالدفع بسيارات مجهزة بفناطيس مياه للشرب بالمناطق المقرر فيها قطع المياه، لافتة إلى أنه تم تخصيص خط ساخن للاتصال على رقم 125 الخاص بالشركة لمن يرغب فى طلب السيارة.

وأرجعت المحافظة سبب قطع مياه الشرب الى قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بأعمال توسعة طريق "الكافورى - برج العرب حتى صينية الهوارية"، بالتزامن مع قيام شركة مياه الشرب بإجراء بعض الأعمال على خط مياه الشرب قطر 1000 مم المغذی من رافع مياه المنطقة الحرة حتى صينية الهوارية، فضلا عن ترحيل خطوط المياه الفرعية لسرعة إنجاز توسعة الطريق المشار اليه.