سيناتور جمهوري: العلاقات «المصرية - الأمريكية» استراتيجية

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وصف عضو لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تيد كروز العلاقات المصرية الأمريكية بأنها "استراتيجية طويلة الأمد"، وقال: إن "التعاون العسكري والأمني الوثيق بين مصر والولايات المتحدة هو أولوية أمريكية في ضوء ما تبذله مصر من جهود فعالة في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، والوفد المرافق بالسيناتور تيد كروز، في إطار زيارته على رأس وفد برلماني للولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء.

وأعرب الدكتور علي عبد العال عن شكره لجهود السيناتور تيد كروز في مكافحة الإرهاب عبر تقديمه لمشروع قانون يصنف "الإخوان" كجماعة إرهابية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والولايات المتحدة لصالح الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وشدد على أهمية عدم ربط المساعدات العسكرية بالمشروطية السياسية، حيث أن ذلك من شأنه التأثير بشكل سلبي على جهود مصر الفعالة لمكافحة الإرهاب فضلاً عن الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

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ولفت "عبد العال" إلى أن المجتمع الدولي يؤيد البرنامج الاقتصادي لمصر : والدليل على ذلك أن وكالات الائتمان الرئيسية رفعت توقعاتها تجاه مصر، ويمول صندوق النقد الدولي برنامج قروض مدته ثلاث سنوات، وتخطي الاكتتاب في سندات اليوروبوند الأخيرة ثلاثة أضعاف، وتجدد المستثمرين الأجانب اهتمامهم بمصر.

ونبه إلى أن الحماية الاجتماعية تعتبر حجر الزاوية في جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة، حيث يجرى اتخاذ خطوات لحماية الفئات السكانية الأكثر ضعفاً من خلال تقديم إعانات غذائية (بما في ذلك برنامج الوجبات المدرسية)، فضلاً عن توفير الأدوية للأطفال ولبن الأطفال، والتأمين الصحي لمقدمات الرعاية الأولية، والتدريب المهني للشباب.

وأضاف أن الحكومة تجري تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلسلة من الحوارات مع الشباب للاستماع إلى آرائهم وتمكين هذه الفئة الهامة من السكان من المشاركة الكاملة في الاقتصاد وغيره من جوانب الحياة المصرية.