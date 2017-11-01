القوات المسلحة: القضاء على باقي العناصر الإرهابية الهاربة بالواحات

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أعلنت القوات المسلحة، اليوم الأربعاء، القضاء على باقي العناصر الإرهابية الهاربة بمنطقة العمليات بطريق الواحات.

وأوضحت "القوات المسلحة" فى بيان لها، أن القوات الجوية قامت بالتعاون مع قوات الصاعقة والشرطة بحصر وتثبيت وتتبع المجموعة الإرهابية الهاربة بالمنطقة الصحراوية الواقعة غرب مدينة الفيوم، وتنفيذ هجمة جوية دقيقة أسفرت عن القضاء على جميع العناصر الإرهابية المتواجدة بمنطقة الحدث، مشيرة إلى مواصلة المجموعات القتالية مدعومة بغطاء جوي تمشيط الدروب الصحراوية في محيط العملية.

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جاء ذلك استكمالًا للعملية العسكرية الأمنية المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لاستهداف العناصر الإرهابية المتورطة في القيام بعملية الواحات الأخيرة، واستمرارًا للجهود المبذولة لملاحقة العناصر الفارة من الضربة الجوية التى نفذت أمس.